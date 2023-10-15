超前部署新店兩大重劃區休憩及汙水處理 將造超級堤防

新北市新店區近期有多個重畫區引起熱議，其中央北重劃區、十四張重劃區相當接近，未來將有90公頃左右住宅區，區域內休憩及民生用水恐成問題。新北地政局表示，目前正規畫「超級堤防」，結合休憩空間與水資中心；新北水利局也說，設計未來當地汙水處理量可達3.8萬CMD（噸／每日），還可分擔台北近郊汙水系統。

新店近期因為裕隆城落成引發討論，區域內相關都更及建設也成大家關注焦點，像央北重畫區目前已有不少住戶，一旁的十四張重劃區也於今年年中通過內政部都委會審議，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。

地方人士指出，兩重劃區「比鄰而居」，且人口持續發展中，未來總計將會有90公頃左右的住宅區，民眾民生用水及汙水排放需求、休憩空間都可能成為問題。

地政局表示，目前在當地規畫「超級堤防（Superdike）」概念，從開發區打造一處大型平台，連結周圍環狀線十四張站聯合開發案、十四張特色公園、水資源中心、停車場與轉運站等，民眾可直接透過平台前往河濱公園，感受無邊際的大草原，也解決用水需求。

地政局區段徵收科長梅振豪指出，這是用一個比較創新的概念，照目前規畫，已經先將區域內保留原地樹木與植栽，不做大幅度擾動，等到整個區段徵收完工後，水利局會在公園下方興建水資源中心，解決當地汙水處理需求；如此規畫讓水資中心不突兀，民眾也能享有休憩空間。