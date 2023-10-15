快訊

含纖維、鉀和抗氧化成分 研究稱它有助降血壓水果中表現最佳

林佳龍當市長藍線就不卡？網友噓賴神不用決戰中台灣了

「沒有蜜蘋果這品種！」福壽山農場揭真相 網驚：長知識了

超前部署新店兩大重劃區休憩及汙水處理 將造超級堤防

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市新店十四張B單元都市計畫在中央審11年，終於在今年年中由內政部都委會審議通過。圖／新北城鄉局提供
新北市新店十四張B單元都市計畫在中央審11年，終於在今年年中由內政部都委會審議通過。圖／新北城鄉局提供

新北市新店區近期有多個重畫區引起熱議，其中央北重劃區、十四張重劃區相當接近，未來將有90公頃左右住宅區，區域內休憩及民生用水恐成問題。新北地政局表示，目前正規畫「超級堤防」，結合休憩空間與水資中心；新北水利局也說，設計未來當地汙水處理量可達3.8萬CMD（噸／每日），還可分擔台北近郊汙水系統。

新店近期因為裕隆城落成引發討論，區域內相關都更及建設也成大家關注焦點，像央北重畫區目前已有不少住戶，一旁的十四張重劃區也於今年年中通過內政部都委會審議，預計明年中公告區段徵收計畫，2027年完工。

地方人士指出，兩重劃區「比鄰而居」，且人口持續發展中，未來總計將會有90公頃左右的住宅區，民眾民生用水及汙水排放需求、休憩空間都可能成為問題。

地政局表示，目前在當地規畫「超級堤防（Superdike）」概念，從開發區打造一處大型平台，連結周圍環狀線十四張站聯合開發案、十四張特色公園、水資源中心、停車場與轉運站等，民眾可直接透過平台前往河濱公園，感受無邊際的大草原，也解決用水需求。

地政局區段徵收科長梅振豪指出，這是用一個比較創新的概念，照目前規畫，已經先將區域內保留原地樹木與植栽，不做大幅度擾動，等到整個區段徵收完工後，水利局會在公園下方興建水資源中心，解決當地汙水處理需求；如此規畫讓水資中心不突兀，民眾也能享有休憩空間。

水利局說明，新店水資源回收中心規畫為新店十四張區段徵收一環，設計汙水處理量預計可達3.8萬CMD（噸／每日），未來除可收集開發區內汙水外，也可作為分擔台北近郊系統需求，有效分散汙水系統風險，減少八里汙水廠負擔；目前將配合區段徵收辦理開發及用地取得。

新店央北重畫區、十四張重畫區相當接近，未來將有90公頃左右住宅區，區域內休憩及民生用水恐成問題，新北地政局規畫「超級堤防」，結合休憩空間與水資中心。圖／新北地政局提供
新店央北重畫區、十四張重畫區相當接近，未來將有90公頃左右住宅區，區域內休憩及民生用水恐成問題，新北地政局規畫「超級堤防」，結合休憩空間與水資中心。圖／新北地政局提供

區段徵收 重劃區

延伸閱讀

品田牧場「第2套6折」！台中「王品美食城」新店接力開

裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

新店驚傳當街砍人！男子身中多刀送醫 兇嫌當場被逮

相關新聞

台北變「天坑之城」？ 議員：巡察員肉眼難辨地底狀況

北市工務局統計，2017年到2023年9月，路基淘空案件有879件，今年就發生南京西路與赤峰街8巷的大型天坑案。多名議員...

北環段新蘆區段標開工 新北副市長陳純敬神比喻：工程就像「藍白合」

環狀線二階北環段新蘆CF680A區段標今開工，由台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬在五股更寮國小主持開工典禮，也是北環段...

最高57K 新北板橋就博會提供逾2600職缺

新北市勞工局與新北市榮服處將在17日星期二上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦「新北市就業博覽會」，現場邀請...

2023石碇文化饗宴 小旅行體驗鹿窟山林秘境及在地文史

新北石碇位於水源保護區內，保存了最美、最純淨的山林風景，常是不少喜愛大自然民眾滿愛的旅遊點，石碇區公所昨舉行年度「石碇文...

北市Line動物救援通報難用 民眾不埋單上路僅3件通報

為打造友善動物城市，北市動保處、資訊局在台北市政府官方LINE加入動物救援通報功能，讓市民在生活周遭若發現受傷犬貓或野生...

經費代墊、考核不公...社區關懷據點問題多 社會局：明年調整

北市社會局鼓勵里辦及民間社福團體開辦社區關懷據點，提供長者更全面照顧，不過核銷和考核制度卻遭詬病，有里長指出，活動費核銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。