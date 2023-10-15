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台北變「天坑之城」？ 議員：巡察員肉眼難辨地底狀況

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市南京西路、貴德街口今年7月路面出現塌陷。圖／聯合報系資料照
台北市南京西路、貴德街口今年7月路面出現塌陷。圖／聯合報系資料照

北市工務局統計，2017年到2023年9月，路基淘空案件有879件，今年就發生南京西路與赤峰街8巷的大型天坑案。多名議員就認為，工務局明明就有設置巡察員檢視全台北市路面，卻沒有預警天坑發生前的徵兆，質疑成效不佳。新工處說，已請廠商要保存巡察照片，比對每月道路變化，且發現裂縫深度達3公分就會開挖檢查，今年底前會針對坑洞發生熱區以透地雷達普查。

議員陳怡君說，台北市每個行政區有6名巡察員在檢查路面，8米以上道路4天巡察1次、未滿8米7天巡察1次，但今年天坑事件都是無預警發生，不是里長發現就是車輛經過後看到才通報，早上路面凹陷、下午出現天坑，若有確實檢查，怎麼會連天坑發生事前都沒辦法察覺，希望台北不要變成「天坑之城」

議員王欣儀表示，民眾經常抱怨道路不平坦，成為民怨所在，而北市有道路巡察機制，無論是路不平、坑洞或標線破損，理論上都會透過巡察機制反映，卻沒看見成效，都是用路人或里長反映市府才會知道，應積極精進改善。

北市工務局新工處長林昆虎說，雖然地質不會造成坑洞產生，卻會影響坑洞產生後續發展的影響，若地下為沙性土壤，發生漏水就會被掏空，而地下為黏土層就容易滑動，會有承載力不足的問題，雖然地質不是造成坑洞的原因，但會影響災害產生後的規模。

林昆虎表示，今年起針對較易發生坑洞熱區，像是管線單位搶修後路面又發生坑洞，就會進行篩選，用透地雷達針對地下土壤狀況做普查，會持續做下去，以往都是被動處理，希望今年底前能把蒐集資料完，以利後續擬定預防策略。

至於道路巡察是否不夠嚴謹？林昆虎指出，部分地下狀況不容易從表面研判，目前已請廠商每次都要保存巡察照片，後續發生坑洞後才能比對每個月的路面變化，盡量在坑洞發生前就把問題找出來，巡察員發現路面有缺失就會記錄。

林昆虎說，現已要求巡察員，若發現深度超過3公分以上裂縫就要回報，會直接開挖查看路面下是否有地基被沖刷等問題；其次也會各個管線單位，尤其是自來水管、雨水管跟衛工管，可能會把土壤帶走，會要求單位提供管線檢修資料，確認是否造成路面危機，並以透地雷達了解路面下狀況。

台北市南京西路、貴德街口今年7月路面出現塌陷。圖／聯合報系資料照
台北市南京西路、貴德街口今年7月路面出現塌陷。圖／聯合報系資料照

天坑 北市 議員

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