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北環段新蘆區段標開工 新北副市長陳純敬神比喻：工程就像「藍白合」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台北市長蔣萬安與新北市副市長陳純敬今一起為北環段新蘆CF680A區段標開工。記者葉德正／攝影
台北市長蔣萬安與新北市副市長陳純敬今一起為北環段新蘆CF680A區段標開工。記者葉德正／攝影

環狀線二階北環段新蘆CF680A區段標今開工，由台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬在五股更寮國小主持開工典禮，也是北環段在新北境內最後一案。蔣萬安表示，北環段全線完工通車後，新北產業園區站至台北士林站將由32分鐘縮短為20分鐘，新北產業園區站至大直劍南路站將由49分鐘縮短為28分鐘，大幅度減少通勤時間。陳純敬也指出，本工程大部分在新北境內，就像「藍白合」，盼時機到了北市可委託新北捷運局代辦工程，減少行政往返並增加效率。

台北市捷運局一工處長王怡仁今簡報說明，CF680A區段標路線全長3.3公里，以148億餘元標出，工程起自新北產業園區站前，沿五工路右轉五權路、穿越二重疏洪道、經高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止。

王怡仁說，本段工程規模龐大且施工困難，潛盾隧道路線配合中山高基礎橋墩位置採急曲線設計，鑽掘須非常精準且防止地層下陷；本區段Y20車站（蘆洲中山路）是一座地下4層側式月台車站，開挖深度達36.2公尺，是北環之最；Y19B及Y20站皆位於二重疏洪道周邊軟弱地質區，施工困難度高，團隊將採用多重保護措施，克服施工困難。

蔣萬安說，此次開工區段標雖然僅3.3公里，卻是串連雙北的關鍵，非常具有指標性意義，目前南、北環段工程共有8個土建區段標，先前CF680C北機廠標案、CF680B及CF670A區段標都已順利開工，剩下4個會加把勁，南環段考試院站至大坪林站可望今年順利標出，讓環狀線第二階段工程全面展開，早日達成建構台北捷運第1條環型路網的目標。

陳純敬表示，北環線全線完工後將銜接新北環狀線，還可在新北產業園區站串連機場捷運線，徐匯中學站串連蘆洲線，士林站串連淡水線，與劍南路站串連文湖線，也能在五泰輕軌F01站等5站轉乘，串起新莊、五股、蘆洲、三重及台北士林、大直等地區，提升雙北市民搭乘捷運的便利性。

CF680A區段標都在新北境內，陳純敬也說，工程主要面對的是新北鄉親，先前新北跟上一任台北市府有默契，希望在一定時間後，工程可由台北市捷運局委託新北市捷運局辦理，先前已經有共識，但就像藍白合一樣要等待時機，提升整體工程與行政效率 。

新北捷運局長李政安表示，南北環線全長20.7公里、共18座車站，新北市境內8.2公里、7座車站，待南北環線2031年完工後，可與10條捷運銜接轉乘；台北市捷運局長鄭德發表示，環狀線第一階段已於2020年1月31日通車，南、北環段8個土建區段標，已有4個標案順利開工，東環段目前正進行細部設計作業。

台北市長蔣萬安與新北市副市長陳純敬今一起為北環段新蘆CF680A區段標開工。記者葉德正／攝影
台北市長蔣萬安與新北市副市長陳純敬今一起為北環段新蘆CF680A區段標開工。記者葉德正／攝影
北環段全線完工，新莊到大直只要28分鐘。記者葉德正／攝影
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機場捷運 環狀線

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