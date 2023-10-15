最高57K 新北板橋就博會提供逾2600職缺

新北市勞工局與新北市榮服處將在17日星期二上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦「新北市就業博覽會」，現場邀請東森國際、鼎泰豐、王品餐飲、特力屋、IKEA宜家家居、Gogoro睿能創意及大同公司等53家廠商，提供2612個職缺，其中包含615個兼職職缺，最高月薪上看57K。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，因疫後經濟復甦帶動人力需求回升，其中又以餐飲旅宿業最多，這次就博會職缺數占比達4成2為最大宗求才行業，而科技製造業佔13%、零售量販業佔25%、一般服務業佔20%。

待遇方面知名餐飲企業鼎泰豐薪資平均40K起，料理廚師月薪上看57K，內外場計時人員時薪也有210元至240元；而瓦城泰統集團招募資深店經理起薪55K；港式餐飲添好運徵求副店經理起薪51K。

而和運租車延攬應用系統及App開發工程師起薪45K；另東森國際開出了超過200個職缺，包含社群編輯、新聞從業人員、系統維運專員等多元工作機會。

勞工局表示，活動現場設置「AR/VR科技求職專區」，提供虛擬面試體驗，可身歷其境的了解工作環境，同時也規畫「青年就業服務專區」及「履歷健診服務」，提供求職者現場諮詢管道，透過面試技巧建議並搭配合適就業方案，協助釐清職涯方向以增進求職成功率。詳洽「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580。