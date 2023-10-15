2023石碇文化饗宴 小旅行體驗鹿窟山林秘境及在地文史

新北石碇位於水源保護區內，保存了最美、最純淨的山林風景，常是不少喜愛大自然民眾滿愛的旅遊點，石碇區公所昨舉行年度「石碇文化饗宴」，吸引超過300位民眾熱情參與，一路上除群山圍繞美景及茶香道路外，也有在地人士陪同解說文化歷史，讓民眾全方位感受石碇的美。

石碇區公所表示，「小旅行」是後疫情時代正當紅的旅遊方式，石碇保存最原生特色的獨有文化風情，是最適合小旅行地點，公所近年來時常聯合地方職人、里民及民間團體，舉辦小旅行健行活動。

石碇區公所指出，昨超過300人熱情參與「2023石碇文化饗宴」，由區長劉彥伯、光明里長黃寶緻及夫婿陳榮豐，帶領參加民眾穿梭群山圍繞的光明里（鹿窟）及松柏崎等山林秘境中，華梵大學特出動無人機開場，健走路線包含俗稱好漢坡的「松柏崎巷」，民眾在伴隨著淡淡茶香道路中感受地方草根文化魅力、聆聽山林的樂章。

陳榮豐表示，路線雖較為陡峭，但能感受到最新鮮的空氣，沿途還能經過里志工們努力維護修剪花草樹木的美麗路線，絕對值得體驗。此外，活動並安排在地子弟沿途陪同解說，如鹿窟事件的始末、古厝「南陳居」、「保甲路」的歷史，一路上更設有「重重關卡」，如茶席體驗，石碇觀光發展協會設計絹印及手作襪子娃娃與職人互動。

健走路線的終點光明市民活動中心，由光明里鄉親們組成的鑼鼓陣、石碇婦女會的太鼓及舞蹈、老人會帶領耆老們表演具歷史文化資產的挽茶相褒歌，以及在地國小扯鈴表演中熱鬧畫下完美句點。