北市Line動物救援通報難用 民眾不埋單上路僅3件通報

為打造友善動物城市，北市動保處、資訊局在台北市政府官方LINE加入動物救援通報功能，讓市民在生活周遭若發現受傷犬貓或野生動物，能即時且精準通報，並且標榜只要「一鍵」就能即時通報，不過上路以來，遭議員質疑，透過新建置Line通報的動物救援僅3件，相較於動物救援專線每月數百、上千件通報，Line救援通報程序過於繁瑣，恐讓民眾用一次，就不會想再用。

議員陳宥丞調閱這兩年動物救援通報數據，台北市目前一個月動物救援通報數從數百到一千多件都有，不過管道還是以專線最多，去年有1萬1140件通報案；其次為透過1999陳情系統去年有1432件；今年7月加入Line即時通報啟用後，當月動物救援專線通報1544件、1999通報162件、Line只有2件；今年8月動物救援1197件、1999通報155件、Line僅有1件，要求資訊局、動保處檢討。

陳宥丞質疑，切身使用這個新建置的Line通報系統後，發現通報的入口不夠直觀，且流程繁瑣，雖然系統才剛剛建置，但也正因如此許多民眾都是第一次用此系統，體驗過後應該很難會想再用第二次，難免讓人覺得打著即時的旗號，流程卻一點也不便利，UI設計更不直觀，更遑論能夠做到所謂得即時救援。

資訊局長趙世隆坦言，Line動物救援通報的使用體驗，的確不是這麼理想，會再來檢討。至於Line通報系統功能不足部分，會再跟動保處討論，後續會針對通報程序路徑長研議如何簡化，也會與動保處討論，並且精進。

陳宥丞表示，他先前向動保處、資訊局要求建置動保視訊119系，北市府也的確在10月世界動物日這段期間，新建置動物保護通報方式，動保處強調能夠即時通報案件，不過民眾實際使用發現，不僅報案網頁不好找，報案流程首先要在LINE上搜尋台北市政府官方粉絲團，接著點選市民通報，在市民派工的服務欄位選擇案件登錄，經過使用說明後，從派工服務中點選動物救援，下欄選擇服務中需再選取一次動物救援派工，才能到案件登錄畫面。

陳宥丞說，保護動物不該只是口號，更需要實際的執行與規畫，從這個通報數量看，雖然line官方帳號目前雖然才剛開始，但很明顯相對其他通報管道大部分的民眾依舊不太埋單，建置以來僅有3個案件入案，甚至大多數都不知道，再加上如今不友善的操作方式，這樣反而讓動保處跟資訊局失去了增加動保多元通報的美意，這個功能不就浪費了嗎?

資訊局表示，對於通報程序過於繁瑣等問題，會再來討論簡化，並且精進，以提高使用率。