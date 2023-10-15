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北台媽祖節 60神尊走星光大道

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋慈惠宮昨辦北台灣媽祖節記者會，讓神尊走星光大道。記者張曼蘋／攝影
板橋慈惠宮昨辦北台灣媽祖節記者會，讓神尊走星光大道。記者張曼蘋／攝影

板橋慈惠宮昨舉辦北台灣媽祖文化節記者會，全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香，今年以星光大道方式迎接神尊入廟，同時安排時尚媽祖服裝秀、歌曲演唱等表演，現場氣氛嗨到爆，各宮廟代表手捧神尊金身，步上紅毯入廟安座，仿如熱鬧的文化嘉年華會。

副市長劉和然說，北台灣媽祖文化節邁入第20屆，除讓信眾體驗媽祖信仰文化，也促進北台縣市宗教文化交流及發展，今年由板橋慈惠宮接任值東宮廟，是暌違10年後再度主辦。鴻海集團創辦人郭台銘也到場祝賀。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，這次除了北台灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣等共計近50間友宮、60尊神尊蒞臨會香，並將聯合駐駕慈惠宮至11月4日賜福信眾。

媽祖節記者會上，以時尚遶境創意概念，結合服裝秀與現代舞表演，展演設計師吳亮儀在國際時尚藝術，榮獲金獎的東方神話系列作品「時尚天后媽祖」，呈現媽祖信仰之美。

民政局長林耀長表示，板橋慈惠宮今年與新北市府共同辦2023北台灣媽祖文化節活動，除眾神尊聯合駐駕慈惠宮賜福，10月28、29日還有踩街遶境，找來藝陣團體表演。

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