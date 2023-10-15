聽新聞
test
0:00 / 0:00
北台媽祖節 60神尊走星光大道
板橋慈惠宮昨舉辦北台灣媽祖文化節記者會，全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香，今年以星光大道方式迎接神尊入廟，同時安排時尚媽祖服裝秀、歌曲演唱等表演，現場氣氛嗨到爆，各宮廟代表手捧神尊金身，步上紅毯入廟安座，仿如熱鬧的文化嘉年華會。
副市長劉和然說，北台灣媽祖文化節邁入第20屆，除讓信眾體驗媽祖信仰文化，也促進北台縣市宗教文化交流及發展，今年由板橋慈惠宮接任值東宮廟，是暌違10年後再度主辦。鴻海集團創辦人郭台銘也到場祝賀。
板橋慈惠宮主委賴春穆表示，這次除了北台灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣等共計近50間友宮、60尊神尊蒞臨會香，並將聯合駐駕慈惠宮至11月4日賜福信眾。
媽祖節記者會上，以時尚遶境創意概念，結合服裝秀與現代舞表演，展演設計師吳亮儀在國際時尚藝術，榮獲金獎的東方神話系列作品「時尚天后媽祖」，呈現媽祖信仰之美。
民政局長林耀長表示，板橋慈惠宮今年與新北市府共同辦2023北台灣媽祖文化節活動，除眾神尊聯合駐駕慈惠宮賜福，10月28、29日還有踩街遶境，找來藝陣團體表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言