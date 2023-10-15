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浮洲球場高低落差大 球員恐摔傷

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
浮洲球場休息區地坪正辦理改善，但球員反映高低落差大，恐讓人慘摔。圖／ 新北高灘處提供
浮洲球場休息區地坪正辦理改善，但球員反映高低落差大，恐讓人慘摔。圖／ 新北高灘處提供

新北市40多個棒壘球場設在高灘地，由高灘處管理，而非體育處，議員質疑外行管理內行，各球場養護需求不同，高灘處無心管理，也無經費維護。其中浮洲球場有民眾希望可設固定圍欄被拒，且球場地坪高低落差大太危險。高灘處回應，會依場地維護急迫性錄案修繕，浮洲球場地坪也正辦理改善作業。

「新北球員連羊都不如？」議員黃淑君表示，新北的棒壘球場本應給體育處管轄，但因在高灘地上，所屬單位就變成高灘地。球員希望高灘處可設固定式圍欄作為安打牆卻被拒；反觀球場隔壁的「浮洲羊咩咩」卻有固定柵欄，移動圍欄經風吹雨淋恐易損毀、傾倒，增加危險性。

黃淑君說，板橋有光復、大漢、浮洲及鹿角溪球場，養護有不同需求，浮洲球場主要是推廣型，常辦比賽，需要去注意是否有補紅土、除草，否則小朋友易受傷。

新北市棒球協會理事長張章宇表示，先前反映希望將球員休息區統一修整成「長方形」，美觀且安全，但高灘處可能誤會意思，分別將一壘、三壘及本壘後方區域墊高，與地面落差3、40公分，易踢到或摔倒受傷。

高灘處回應，場地各有其地理條件限制，皆照設施使用特性，設置合適安全的防護設施，除認養單位協助場地維護，高灘處定時安排設施巡查及整理，每年2次場地滾壓、不定時補紅土等。

至於浮洲球場部分，球場休息區地坪正辦理改善作業，6處休息空間全數改善，地坪養護中10月底可以開放使用，大台北地區的河川區簡易棒壘球場幾乎都是這個形式維護。

議員 體育

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