北市府板橋2筆地 公告現值5.8億

台北市府經管市有非公用土地，位於北市轄外共3629筆，總面積27萬3990平方公尺（8萬2882坪），公告現值達164億5954萬餘元。北市議員耿葳指出，位於新北市板橋區的兩塊土地面積大且價值高，但都閒置，質疑不應養地養蚊子。北市財政局表示，兩地未來將進行都更。

耿葳表示，北市的非公用土地，在新北市轄內有兩筆，今年1月公告現值達5億8千萬元，土地使用分區是商業區跟住宅區。

她說，活化市有閒置資產外可增加市庫收入並改善市容，歷年來財政局與各局處轄管的土地跟建物都沒有精進作為，市府該想辦法強化市有土地管理機制。

北市財政局長胡曉嵐表示，板橋區的2筆土地，屬財政局已盤點出的精華區非公用土地，其中第二崁小段189地號土地已畫入都市更新，且經新北市政府上月27日召開權利變換階段聽證，後續將配合參與都市更新；另永翠段1地號土地已辦理標租，後續亦將評估以都市更新或其他方式開發利用，以有效發揮市產價值。

北市財政局表示，新北市板橋區永翠段1地號土地是重畫分回之土地，前依經管市有非公用不動產提供使用作業要點規定，提供信義開發公司使用，使用期間屆滿後，今年6月26日標租作路外停車場使用，使用至明年8月15日，期滿得續約1年。

為有效利用該筆土地，財政局正評估採公辦都市更新或其他開發方式的可行性，使用期間屆滿後可無縫接軌進行開發。