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追討北流墊付款 蔣萬安：各種方式爭取

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
台北流行音樂中心。本報資料照片
台北流行音樂中心。本報資料照片

文化部委託台北市府代辦的台北流行音樂中心，在前市長柯文哲任內留下1.9億元工程爭議調解款，經與廠商協商，市府同意先行墊付支應，文化局長蔡詩萍表示若文化部不給錢，會採取法律途徑。市長蔣萬安昨被問到是否提告？他表示必要的時候，都希望透過各種方式爭取溝通，為市民爭取應有權益；文化局則說，這只是多種可能作法之一，並非表示要告。

對於北流墊付款爭議，蔡詩萍11日拜會市議會國民黨團時，表示會持續向文化部追討，若不給，會採取法律途徑。

民進黨北市議員林延鳳昨說，柯前市府在行政院核定增列15億元預算前，擅自發包施作，又於風光開幕後，提出工程爭議款1.9億元，要求文化部支應，未依當時委託代辦的協議書「以核定預算為限」規定，妥適控管工程費用上限，才釀成「爛攤」。

她批評蔡詩萍說法形同為「罪魁禍首」柯文哲開脫，籲蔣市府檢討柯前市府行政流程違失並究責，勿隨國民黨起舞貫徹不打「柯」並抹黑中央。

蔣萬安昨說，前市府留下1.9億元的調解款的爭議，新市府團隊上任後積極面對，不斷與文化部溝通，並與廠商協調並達成共識，市府同意用墊付款先行支應，墊付款案已送到議會，希望議會可以通過。

文化局表示，北流中心由文化部委託北市府代辦，依代辦協議書第3條第7款約定，1.9億元調解款應由文化部籌撥給付，惟經前市府多次溝通仍未與文化部達成共識，蔣市府承接責任並同意由北市府以墊付款先行支付，若議會通過，可避免調解款每月約80萬元利息持續增加。

文化局指出，有關日前所提不排除採取法律途徑說法，僅是說明將依法行政的邏輯延伸，透過司法途徑解決紛爭只是多種可能作法之一，並非表示將告文化部，北市府仍將透過不同管道與方式，持續與文化部溝通。

文化部 北市 文化局

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