向海致敬！環境部攜手歐洲經貿辦事處新北淨灘

環境部氣候變遷署表示，今天攜手歐洲經貿辦事處等14國歐盟會員國駐台代表處與新北市府在金山海邊淨灘，以實際行動向海洋致敬，共同提倡重視氣候變遷、健康海洋無國界。

氣候變遷署今天發布新聞指出，2018年起與歐洲經貿辦事處合作淨灘，今年是第5次合作，今天在金山海邊淨灘，共計150人參與攜手清理約345公斤垃圾，87公斤資源回收物。

今天淨灘活動，氣候變遷署表示，邀請行政院政務委員張子敬、歐洲經貿辦事處長高哲夫（FilipGrzegorzewski）共同帶領歐洲經貿辦事處、歐盟會員國駐台代表處、外交部、林業及自然保育署、新北市政府環保局，以及家屬等人，以具體行動維護海岸環境。

新聞稿中，高哲夫指出，環境保護是全球議題，無法獨力完成，歐盟需要合作夥伴及朋友，感謝台灣在這方面的努力。環境部的成立，見證台灣更重視氣候及環境行動。

氣候變遷署表示，行政院核定「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，從源頭減量到建立海岸清潔維護機制，讓海岸定期清理，都有人管理。淨灘活動是環境教育一環，透過實際行動體驗源頭減量的重要性。

新北市環保局指出，除環保局長程大維親自參加淨灘，環保局也協助提供清潔維護袋、後續的垃圾清運等工作。