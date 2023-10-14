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板橋慈惠宮辦神明星光大道 全台60尊媽祖走紅毯

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，以傳統結合現代方式，讓神尊走星光大道。記者張曼蘋／攝影
板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，以傳統結合現代方式，讓神尊走星光大道。記者張曼蘋／攝影

板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香。今年首創規畫以星光大道模式，迎聖入廟安座，同時安排時尚媽祖服裝秀、歌曲演唱等表演，氣氛熱烈，各宮廟代表手捧神尊金身，步上紅毯入廟安座，將宗教活動變身為熱鬧的文化嘉年華會。

副市長劉和然表示，北台灣媽祖文化節至今邁入第20屆，除了讓信眾體驗媽祖信仰文化，也促進北台縣市宗教文化交流及地方發展，今年由板橋慈惠宮接任值東宮廟，是睽違10年後再度主辦，板橋慈惠宮在疫情期間，扮演關鍵角色，不僅出錢也出力，更是當時大家安定的力量。

鴻海集團創辦人郭台銘也到場祝賀，他表示自己在板橋慈惠宮出生，在媽祖的庇護下長大，睽違10年，很高興看到台灣各地媽祖婆齊聚在板橋。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，這次除了北台灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣等共計近50間友宮、60尊神尊蒞臨會香，並將聯合駐駕慈惠宮至11月4日賜福信眾，這次為彰顯媽祖事親至孝的人倫孝道，日前特地從賢良港天后祖祠迎奉聖父積慶公、聖母積慶夫人軟身聖像，安座慈惠宮供信眾参拜，也福佑此次活動圓滿順利。

媽祖文化節活動記者會上，以時尚遶境創意概念，結合服裝秀與現代舞表演，展演設計師吳亮儀在國際時尚藝術，榮獲金獎的東方神話系列作品「時尚天后媽祖」，呈現媽祖信仰之美，同時首創迎請眾神明走星光大道入殿儀式，由各宮廟代表手捧神尊金身，步上紅毯入廟安座。

民政局長林耀長表示，板橋慈惠宮長年捐助在地弱勢、單親及清寒家庭急難救助金、災害救助等，投入社會公益，今年與新北市府共同辦2023北台灣媽祖文化節活動，除眾神尊聯合駐駕慈惠宮賜福，10月28、29日還有踩街遶境，找來藝陣團體表演，歡迎民眾共襄盛舉。

板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，以傳統結合現代方式，讓神尊走星光大道。記者張曼蘋／攝影
板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，以傳統結合現代方式，讓神尊走星光大道。記者張曼蘋／攝影
板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香。記者張曼蘋／攝影
板橋慈惠宮今在廟埕前辦北台灣媽祖文化節記者會，全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香。記者張曼蘋／攝影
全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香，鴻海集團創辦人郭台銘（右三）也到場祝賀。記者張曼蘋／攝影
全台近50座宮廟、60尊媽祖等神尊到場會香，鴻海集團創辦人郭台銘（右三）也到場祝賀。記者張曼蘋／攝影

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