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新北市客家義民爺文化祭安座 10月15日挑擔奉飯踩街

中央社／ 新北14日電

新北市客家義民爺文化祭今天舉行安座典禮，新北市客家事務局指出，15日將挑擔奉飯並以Cosplay客家角色裝扮踩街遊行，以傳揚客家文化價值與精神。

新北市新店客屬會理事長邱光彥今年擔任2023年新北市客家義民爺文化祭的爐主，上午與新北市客家事務局長林素琴、客屬代表前往新竹縣新埔鎮枋寮義民廟，迎接義民爺牌位北上，在新北市府市民廣場入座。

新北市副市長陳純敬主持安座典禮，並祈福風調雨順，國泰民安。他致詞表示，客家鄉親持續26年辦理義民爺文化祭，對團結客家文化有重要意義，他是第4次參加；三峽客家文化園區第2期工程已完成，感謝鄉親積極參與保留客家文化。

客家事務局指出，全市已完成中和、淡水、新店、新莊及板橋等5處「新北哈客館」，這也是市府持續推動的重要客家政策，預計至民國115年將增加到10處哈客館據點，提供鄉親聯誼及研習，並凝聚客家力量及傳承文化。

新北市客家義民爺文化祭，客家事務局表示，15日將挑擔奉飯踩街遊行，其中，將以Cosplay客家角色裝扮踩街，搭配非洲戰鼓團、馬戲團隊、烏克蘭傳統舞團、競技啦啦隊及客家社團鄉親舞蹈，展現多元族群文化，及族群融合的特色。

客家事務局指出，明清時期，台灣地區的客家鄉親為保鄉衛土而犧牲者，受敕封為「義民」，被尊稱為義民爺，後代客家子民為感念其忠義精神而舉辦「義民祭」。

清朝林爽文事變，客家事務局表示，先民挑著飯菜到戰場犒軍是「挑擔奉飯」的開始，習俗流傳至今，由民眾挑擔敬奉各類食物蔬果敬奉「義民爺」，以表達虔誠的心意。

客家文化 淡水 新北

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