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北市府2處閒置土地位於新北市板橋精華區 逾百億驚人公告現值曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高，議員指現況都閒置中。圖／北市議員耿葳提供。
北市府位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高，議員指現況都閒置中。圖／北市議員耿葳提供。

北市財政局統計至111年底止，北市府經管市有非公用土地，位於台北市轄外共計3629筆，總面積27萬3990平方公尺（8萬2882坪），公告現值達164億5954萬餘元。北市議員耿葳指出，其中位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高，但現況都閒置中，質疑不應養地養蚊子，甚至任由民眾亂丟垃圾。北市財政局表示，兩地未來將進行都更。

耿葳表示，北市的非公用土地，其中在新北市轄內有兩筆，112年1月公告現值高達5億8千萬，土地使用分區是商業區跟住宅區，市有閒置土地、校舍、建物再利用已講好多年了，但歷屆執政的市長都沒有認真看待。

她說，活化市有閒置資產外除了可以增加市庫收入外更可以改善市容，而歷年來財政局跟各局處轄管的土地跟建物都沒有精進作為，市府在開源節流也該想辦法強化市有土地管理機制。

北市財政局長胡曉嵐表示，板橋區的2筆土地，屬財政局已盤點出的精華區非公用土地，其中第二崁小段189地號土地已劃入都市更新，且經新北市政府於112年9月27日召開權利變換階段聽證，後續將配合參與都市更新；另永翠段1地號土地已辦理標租，後續亦將評估以都市更新或其他方式開發利用，以有效發揮市產價值。

北市財政局也表示，新北市板橋區永翠段1地號土地是重劃分回之土地，前依北市政府財政局經管市有非公用不動產提供使用作業要點規定，提供信義開發股份有限公司使用，使用期間屆滿後，為避免土地閒置，112年6月26日標租作路外停車場使用，使用期間至113年8月15日，期滿得續約1年。

另為有效利用該筆土地，財政局刻評估採公辦都市更新或其他開發方式之可行性，開使用期間屆滿後可無縫接軌進行開發，以有效發揮市產效益。

北市府位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高。圖／北市議員耿葳提供。
北市府位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高。圖／北市議員耿葳提供。
北市府位於新北市板橋區的土地，其中第二崁小段189地號土地業劃入都市更新，初步規劃計畫已出爐。圖／北市財政局提供
北市府位於新北市板橋區的土地，其中第二崁小段189地號土地業劃入都市更新，初步規劃計畫已出爐。圖／北市財政局提供
北市府位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高，議員指現況都閒置中。圖／北市議員耿葳提供。
北市府位於新北市板橋區的兩處土地，面積大且價值高，議員指現況都閒置中。圖／北市議員耿葳提供。

都市更新 新北

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