快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北棒球場爆高低差大 無圍欄恐慘摔 議員促改善

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北浮洲球場常是少棒與幼棒練習或比賽的場地。圖／新北市棒球協會理事長張章宇提供
新北浮洲球場常是少棒與幼棒練習或比賽的場地。圖／新北市棒球協會理事長張章宇提供

新北市40多個棒壘球場因設在高灘地，所屬管轄單位是高灘處非體育處，有議員反映，各個球場的養護需求不同，但高灘處卻無心管理，也無經費維護，其中浮洲球場有民眾希望可設固定圍欄，卻被以「高灘地應從簡」婉拒，「球場隔壁的羊舍都還有柵欄可保護安危，球員還不如羊？」，且球場地坪高低落差大，恐增危險機率。

「新北球員連羊都不如？」議員黃淑君表示，新北的棒壘球場本應給體育處管轄，但因在高灘地上，所屬單位就變成高灘地，但卻沒有善盡維管職責，經常有打球民眾與球員來陳情，其中有球員希望高灘處可設固定式圍欄作為安打牆，卻被以「高灘地應簡易設置」婉拒；反觀，球場隔壁的「浮洲羊咩咩」卻有固定柵欄，移動圍欄經風吹雨淋恐易損毀、傾倒，增加危險性。

黃淑君說，板橋就有4個球場，光復球場、大漢球場、浮洲球場及鹿角溪球場，但養護上都有不同需求，像浮洲球場主要是推廣型，常舉辦比賽，更需要去注意是否有補紅土、除草，否則恐讓小朋友易受傷。

新北市棒球協會理事長張章宇表示，先前有反映希望將球員休息區統一修整成「長方形」，不僅美觀且安全，但高灘處可能誤會意思，分別將一壘、三壘及本壘的後方區域直接墊高，與地面落差將近3、40公分，「現在反而更危險」，浮洲球場主要是少棒跟幼棒的球員在練習，高低落差可能讓球員踢到或摔倒，遲早都有可能會有人受傷。

對此，高灘處回應，這些場地都位在河川區域且各有其地理條件限制，球場安打牆及浮洲羊舍圍籬都是可傾倒圍網設計，皆照設施使用特性，設置合適安全的防護設施，而這些場地除認養單位有協助場地維護外，高灘處另定時安排設施巡查及整理，像一年2次場地滾壓，不定時補紅土等，也會依場地維護急迫性錄案修繕，並無民代所述無心管理的指控。

至於浮洲球場部分，高灘處也說，球場休息區地坪目前正辦理改善作業，針對場地6處休息空間全數改善，目前地坪養護中預計10月底可以開放使用，整個大台北地區的河川區簡易棒壘球場幾乎都是這個形式，「沒有錢的說法應為誤解」。

高灘處整修球場休息區，但高低落差過大，有民眾擔憂孩子容易踩空或跌倒。圖／新北市棒球協會理事長張章宇提供
高灘處整修球場休息區，但高低落差過大，有民眾擔憂孩子容易踩空或跌倒。圖／新北市棒球協會理事長張章宇提供
議員反映，高灘處無心管理球場，草地部分也是東一塊西一塊。圖／新北議員黃淑君提供
議員反映，高灘處無心管理球場，草地部分也是東一塊西一塊。圖／新北議員黃淑君提供
高灘處回應，整個大台北地區的河川區簡易棒壘球場幾乎都是這個形式。圖／新北市高灘處提供
高灘處回應，整個大台北地區的河川區簡易棒壘球場幾乎都是這個形式。圖／新北市高灘處提供

議員 體育 新北

延伸閱讀

為侯友宜訪新加坡市政行程交鋒 藍議員遭嗆「你就是護航花瓶」

挨批外來種清除政策不合格 新北農業局：外來種族群已大幅減少

板橋社後蓋輕軌有望？ 新北捷運局：五支線評估中

環狀線移交被爆技術員「因福利拒留」 議員：新北怎了

相關新聞

北市府2處閒置土地位於新北市板橋精華區 逾百億驚人公告現值曝光

北市財政局統計至111年底止，北市府經管市有非公用土地，位於台北市轄外共計3629筆，總面積27萬3990平方公尺（8萬...

新北棒球場爆高低差大 無圍欄恐慘摔 議員促改善

新北市40多個棒壘球場因設在高灘地，所屬管轄單位是高灘處非體育處，有議員反映，各個球場的養護需求不同，但高灘處卻無心管理...

三重人行道狹窄、機車占用缺遮蔭 3工程改善3790公尺

新北市捷運菜寮站至三重區公所、聯合醫院等有多處人行道狹窄、遭機車占用且缺乏遮蔭，遭民眾抱怨通行不便，新北市城鄉局規劃「三...

影／北市環保局女隊員轉駕駛開大車 這些「光環」讓她狠甩質疑

時代改變，女性駕駛在公車、捷運、火車等大眾運輸發揮戰力，近年陸續更有女力加入台北市環保局駕駛行列。信義區清潔隊唯一嬌點4...

北市府人臉、指紋打卡 被抓包用大陸貨

台北市政府有40個機關單位差勤打卡使用生物特徵辨識，包含指紋、指形、人臉與手掌辨識。市議員林延鳳、顏若芳昨指出，其中8個...

大直重災戶 提自選建商3大訴求

台北大直坍塌案已一個多月，受災戶組成自救會，昨提出由自救會公開自行遴選建商等3大訴求，盼市長蔣萬安盡速建立溝通窗口及組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。