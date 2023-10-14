新北棒球場爆高低差大 無圍欄恐慘摔 議員促改善

新北市40多個棒壘球場因設在高灘地，所屬管轄單位是高灘處非體育處，有議員反映，各個球場的養護需求不同，但高灘處卻無心管理，也無經費維護，其中浮洲球場有民眾希望可設固定圍欄，卻被以「高灘地應從簡」婉拒，「球場隔壁的羊舍都還有柵欄可保護安危，球員還不如羊？」，且球場地坪高低落差大，恐增危險機率。

「新北球員連羊都不如？」議員黃淑君表示，新北的棒壘球場本應給體育處管轄，但因在高灘地上，所屬單位就變成高灘地，但卻沒有善盡維管職責，經常有打球民眾與球員來陳情，其中有球員希望高灘處可設固定式圍欄作為安打牆，卻被以「高灘地應簡易設置」婉拒；反觀，球場隔壁的「浮洲羊咩咩」卻有固定柵欄，移動圍欄經風吹雨淋恐易損毀、傾倒，增加危險性。

黃淑君說，板橋就有4個球場，光復球場、大漢球場、浮洲球場及鹿角溪球場，但養護上都有不同需求，像浮洲球場主要是推廣型，常舉辦比賽，更需要去注意是否有補紅土、除草，否則恐讓小朋友易受傷。

新北市棒球協會理事長張章宇表示，先前有反映希望將球員休息區統一修整成「長方形」，不僅美觀且安全，但高灘處可能誤會意思，分別將一壘、三壘及本壘的後方區域直接墊高，與地面落差將近3、40公分，「現在反而更危險」，浮洲球場主要是少棒跟幼棒的球員在練習，高低落差可能讓球員踢到或摔倒，遲早都有可能會有人受傷。

對此，高灘處回應，這些場地都位在河川區域且各有其地理條件限制，球場安打牆及浮洲羊舍圍籬都是可傾倒圍網設計，皆照設施使用特性，設置合適安全的防護設施，而這些場地除認養單位有協助場地維護外，高灘處另定時安排設施巡查及整理，像一年2次場地滾壓，不定時補紅土等，也會依場地維護急迫性錄案修繕，並無民代所述無心管理的指控。