三重人行道狹窄、機車占用缺遮蔭 3工程改善3790公尺

新北市捷運菜寮站至三重區公所、聯合醫院等有多處人行道狹窄、遭機車占用且缺乏遮蔭，遭民眾抱怨通行不便，新北市城鄉局規劃「三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」，串聯公所及養工處兩工程改善3790公尺人行道，預計明年底完工。

「三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」施工範圍包含中山藝術公園、三重區公所、聯合醫院及三重體育場等。透過增加人行道連續遮蔭、公園綠地重整規劃、增植喬木等熱島降溫策略，增加戶外空間通行舒適性及安全性，提高居住及城市景觀品質。

新北市城鄉局長黃國峰表示，從捷運菜寮站至三重區公所、聯合醫院有多處人行道狹窄、遭機車占用且缺乏遮蔭，此次改善多處人行道從60公分拓寬至2米以上，讓通勤及就醫民眾通行更舒適。

另外更新中山藝術公園、過圳公園，以擴大綠地、移除人工設施方式，增加透水綠地面積1370平方公尺，新植喬木、藍雪花、雙色野鳶尾及迷迭香等多種開花及香草植物，營造四季有景的植栽觀賞園區，全區規劃連續遮蔭人行道1500公尺，作為市民及醫院病患休憩散步的都市花園，完善捷運菜寮站周邊生活機能。