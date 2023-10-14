影／北市環保局女隊員轉駕駛開大車 這些「光環」讓她狠甩質疑

時代改變，女性駕駛在公車、捷運、火車等大眾運輸發揮戰力，近年陸續更有女力加入台北市環保局駕駛行列。信義區清潔隊唯一嬌點42歲陳怡束，頂住質疑聲浪，人小志氣高開著近20噸清溝車穿梭台北巷弄，得要謹慎再小心就怕「出車禍」，也不諱言女性駕駛少、外界關注眼光多，這些光環成了她工作的最大成就。

陳怡束2006年進入台北市環保局擔任清潔隊員，不只掃地、收運垃圾，有時也會駕駛3.5噸重的回收車，有些民眾看到會驚呼「女生欸」，讓她相當害羞。

她因為喜歡開車、有自信可勝任大車駕駛，憑藉「挑戰沒做過的事情」信念，報考環保局儲備駕駛，卻因不熟大車操作頻凸槌，考了3次，直至2016年、35歲那年才成功錄取，並派到大安區清潔隊。

然而，考上預備駕駛才是真正挑戰開始。陳怡束坦言，過去鮮少開大車，轉彎角度、行經道路都不同於小車的靈活度，方向盤不能說轉就轉，加上北市巷弄較為狹小，一不注意就可能撞上招牌或雨遮，「凡事都要小心一點」，舉凡15噸卡車、17噸壓縮車、20多噸壓縮垃圾車等，每種車輛通通都要會開。

「我是唯一女性駕駛」，陳怡束剛到大安區清潔隊時，周邊不少質疑聲浪，包含女性、年紀小、開大車經驗不足或不敢開等疑慮，她展現認真態度學習，也汲取前輩的經驗分享，以穩定且細心的表現獲得同事肯定；1年後，她請調回熟悉的信義區清潔隊，並接手車寬2.5米、車高3.5米的18.5噸沖吸兩用清溝車，擔任該車主人。

陳怡束說，台北巷弄狹小、招牌設置高低不齊、行道樹形狀歪曲，駕駛這輛寬又高的清溝車時，經常得提前轉彎或閃躲。「妳不能一天鬆懈，要隨時謹慎小心」，因為勤務機動性的關係，每天工作地點也不同，也練就她出任務前「做功課」的習慣，查看Google實景圖、場勘路況，就怕當天無法將車駛入。

即使再謹慎仍有意外發生，陳怡束自曝唯一一次「碰撞」，當時執行公務要移車，後方計程車明知卻不為所動，也因大車起步會往後退，就輕微地碰到對方車輛，儘管無車損仍花錢消災談和，這次經驗讓她記取「小心還要更小心」。