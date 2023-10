台北101歡迎睽違三年的重直馬拉松賽事重燃活力,主題為"WE ARE WELL",意味著健康與永續!賴清德副總統代表卓榮泰秘書長、行政院副院長鄭文燦、行政院政務委員張景森、警政署黃明昭署長、台北市長蔣萬安、中國信託商業銀行總經理楊銘翔等政商界嘉賓齊聚台北 101 參加鳴槍典禮。這次比賽吸引了來自全球的3,500名優秀選手,特別是 200 名菁英警察,他們同場競技於全球最高的健康綠建築,台北101 垂直馬拉松今年的活動主軸為”WE ARE WELL ”,呼應台北101 以史上最高分取得 WELL健康建築白金級認證,彰顯健康活力與永續。 台北101歡迎睽違三年的重直馬拉松賽事重燃活力,主題為"WE ARE WELL",意味著健康與永續。記者曾吉松/攝影 台北101歡迎睽違三年的重直馬拉松賽事重燃活力,台北101 垂直馬拉松今年的活動主軸為”WE ARE WELL ”,呼應台北101 以史上最高分取得 WELL健康建築白金級認證,彰顯健康活力與永續。記者曾吉松/攝影