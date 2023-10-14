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新北騎樓整平 前年12案獲補助迄未執行

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市審計處發現，2021年新北市府向內政部申請補助，規畫整平板橋西門街等12處路段騎樓，迄今全未執行。記者李定宇／攝影
新北市審計處發現，2021年新北市府向內政部申請補助，規畫整平板橋西門街等12處路段騎樓，迄今全未執行。記者李定宇／攝影

新北養工處近5年每年向內政部申請騎樓整平計畫補助，5年共獲5千萬元，但新北市審計處發現，2021年養工處盤點板橋8案優先路段、新莊4案備案路段，但因民眾同意施作比率偏低，12處全數均未執行。養工處表示，目前持續與地主溝通取得土地同意書。

養工處每年皆會規畫整平路段報內政部核定，並於完工後向內政部請款，近5年來獲內政部騎樓整平計畫補助5千萬元，養工處也自籌同等金額進行騎樓整平。

根據統計，新北市執行騎樓整平計畫自2010年開始，至2022年底已完成426案、145.3公里，其中2021年12案至今未完成。

審計處發現，2021年養工處規畫板橋、新莊等12處路段，向內政部申請補助1千萬元，去年4月查核，發現12案路段因未辦妥各路段居民及商家意見溝通及回饋，導致民眾同意施作比率偏低，有10案均未取得民眾同意書，導致預計辦理騎樓整平12案路段全數未執行，要求養工處改善。

議員顏蔚慈批評，新北市府顯然「說的很美好，做的沒半套」，按照市府公開資料，2021年至2022年三重僅完成9公里、蘆洲竟是掛0，認為養工處應積極主導協調，提案前就應盡溝通責任，不能將工程延宕推卸給居民及里長，嚴重行政怠惰，讓中央補助美意及市民期盼落得一場空。

市議員廖先翔也表示，自己服務處收到關於行人及無障礙通行權益陳情確實逐年增加，代表人本權益正快速抬頭，除了鼓勵民眾同意騎樓整平政策，市府也可試著討論調整公有道路空間配置，給予行人更舒適的通行空間。

對此養工處表示，審計處檢討的12案目前仍持續與當地居民積極溝通，今年也計畫執行40案騎樓整平，目前已完成23案、870公尺；而土城區明德路及中央路、板橋區成都街及重慶路、深坑區北深路、永和區得和路等13案正在進行中，預計改善518公尺。

內政部 議員

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