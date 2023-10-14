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日式建築工法修復 草山原巴旅館澡堂 後年重現風情

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
「原巴旅館澡堂」修復工程近日動工，建築師徐裕健（左三）說明設計理念。圖／台北市文化局提供
「原巴旅館澡堂」修復工程近日動工，建築師徐裕健（左三）說明設計理念。圖／台北市文化局提供

北市文化局投入5660萬修復歷史建築「原巴旅館澡堂」近日動工，第一階段先依老照片、繪葉書等史料原貌修復，再活化提供溫泉洗浴體驗，預計後年4月完工。

文化局表示，「原巴旅館澡堂」是日籍商人館野弘六所經營的高級溫泉旅館，1923年開始營運，光復後由國民政府接收，改稱逸園，陸續作為陽明山管理局辦公室與宿舍，以及聯勤陽明山招待所使用。

「原巴旅館澡堂」是草山地區別具代表性的溫泉旅館，建築群原本包含「八角澡堂」、「本館」、「西洋館」及「大廣間」等，多數拆除，目前尚存「八角澡堂」與「西洋館」兩棟，2019年市府公告為歷史建築。

文化局表示，「八角澡堂」牆體採用草山地區常見的日式傳統石砌「平砌」工法砌築，屋頂依設計成八角形，鋪設日式文化瓦，屋脊設有棟脊，尾端有鬼瓦收邊，木構造採用傳統日式二重梁屋架與榫接匠藝工法，設置太子樓其側邊留設通風木百葉，使室內溫泉蒸氣能夠自然通風排出室外。

「西洋館」牆體則是採用「野石乱積」石砌砌築工法，屋面同樣鋪設文化瓦，雖然後期改建，木屋架佚失，仍可見當時原室內空間格局主要作為遊憩設施使用功能使用，皆極具特色價值。

文化局指出，修復工程分成兩階段，先由專業團隊透過史料、老照片、繪葉書（明信片）考證與現場留存構造，分析建築技法，保存極具日本時代匠藝特色的石砌工法牆體，以及復原傳統日式木屋架系統，回鋪日式文化瓦，同時復原「西洋館」外貌及部分空間，重現日據時期「本館」與「八角澡堂」間的通廊。

修復完成後，將尋覓委外營運單位，執行再利用工程與聯勤招待所本館修繕工程，再利用活化作為溫泉洗浴，與一般文化資產只能作為展示、餐飲空間不同，兼顧歷史文化解說展示與長久經營活化目標。

溫泉旅館 歷史建築

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