大直重災戶 提自選建商3大訴求

台北大直坍塌案已一個多月，受災戶組成自救會，昨提出由自救會公開自行遴選建商等3大訴求，盼市長蔣萬安盡速建立溝通窗口及組織工作團隊，採極速件重建家園。市府予以尊重，也籲肇事的基泰建設不要模糊焦點，要求市府提供額外容積獎勵，替代其對住戶應負的賠償責任。

「大直重災戶自救會」昨天召開記者會，提出5年內重返家園、室內1坪換1坪加1戶1平面車位，以及自救會公開自行遴選建商共3大訴求。

被問及部分未加入受災戶認為自救會「一言堂」，自救會長洪逸展回應，25受災戶有21戶加入，代表性無庸置疑，並非一言堂。

洪逸展說明，不參與公辦都更，是因為市府提出4種方案，經住戶討論，A方案改建條件未優於自辦都更，A+B方案牽涉時間、條件、範團等變因、曠日持久，因此多數未同意簽署。都發局依法行政，但是受災戶未接收到蔣萬安曾承諾最高容積、提高獎勵的精神。

自救會希望市府盡速建立與自救會的溝通窗口及組織工作團隊，採極速件協助自救會達成重建與重返家園的目標，也盼民代負起監督北市府理應負起的行政失職責任。

至於基泰是肇事者、現在卻協助受災戶？洪逸展說，「基泰確實是對我們最大傷害的角色」，但也感謝基泰提供的資源和協助。

北市府說，尊重住戶意願，任何重建方案均將給予行政協助，加速審議及加強施工查核；此外，坍塌案是工安事件，非基泰所稱財損事件，不容許基泰混淆視聽，藉重建為由，要求市府以公部門資源協助賠償。

北市府重申，此次災害是基泰建案施工不慎所致，無論住戶選擇何種重建方式，基泰均應負起造成住戶房屋傾斜的損害賠償責任，包括財物損失、重建期間安置費用及重建工程費等。