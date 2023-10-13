台中首場女力講座！蔡壁如罕曝家庭狀況 親生孩有這疾病
民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如今晚在梧棲區舉辦「2023女力翻轉論壇-台中場」，蔡壁如講座中自曝罕見說出的家庭狀況，提到2位孩子從小自己帶在身邊，「因為一位孩子有先天性心臟病，但這對我不是問題，父母要勇敢面對」，一席溫暖話語道盡父母心。
「2023女力翻轉論壇-台中場」邀請民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨婦女委員會主委洪靜怡等女力，蔡壁如先上台演講，她親口吐露很少提到家庭狀況，她任職台大醫院護理師期間，2位孩子我都自己帶在身邊，「因為一位孩子有先天性心臟病，但這對我不是問題，父母要勇敢面對」，話語間堅強又溫暖。
蔡壁如提到，2位孩子從小不上補習班，所以她下班後將他們帶到醫院辦公室，等我醫院工作完成，再帶孩子回家，她就是這麼帶著他們長大的。
蔡壁如表示，要辦這場女力座談，她堅持第一場一定要在她的選區，因為這裡是海線比較偏僻，要很用力宣傳，之後第二、三場將在台中市區舉辦，讓更多柯粉能親臨現場。
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