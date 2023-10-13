議員推月經平權籲公費供生理用品 新北研議實施

民進黨新北市議員張嘉玲今天表示，為落實性平教育與月經平權行動，新北各公共場所、觀光區應免費貼心提供女性生理用品。新北市民政局指出，將調查各公所現況後，研議推動。

新北市議會定期會下午舉行第一審、第六審各機關聯合業務報告及質詢，張嘉玲表示，台北市政府於2021年就率先推出免費提供國中生衛生棉試辦計畫，2022年編列新台幣6000萬元公務預算，讓台北市的學生受惠。

她指出，台北市50處公廁、捷運的站點，也免費提供女性生理用品。教育部於112學年度開始於校園提供免費生理用品，以解決弱勢學生衍生的「月經貧窮」困境。其他的5都也都結合資源推動促進健康、多元文化、性別平等、人權教育。

張嘉玲表示，除中央補助、民間捐贈外，新北市政府應可做的更多，市府是否自行編列預算，能否全面在公共廁所甚至於觀光區也免費提供生理用品，需要的時候就可以拿到，而非需要者向區公所服務台索取。

社會局長李美珍答詢表示，新北市並未編列公務預算，目前結合民間資源及「好日子愛心大平台」在市民廣場的性別友善廁所設置「多元生理用品放送機」，提供包含衛生棉、棉條及布衛生棉等生理用品。

民政局長林耀長指出，將協助共推消除「月經貧窮」，並調查目前29處區公所的實施現狀，予以調整、推廣；至於各區的公園公共廁所等，也將與相關單位研議後實施。

所謂「月經貧窮」，係指經濟弱勢女性，因無法取得充足且適當的生理用品，導致生理疾病及心理健康，且不利就學及就業，並將長期影響生活，陷入弱勢的惡性循環。