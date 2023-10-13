為侯友宜訪新加坡市政行程交鋒 藍議員遭嗆「你就是護航花瓶」

新北市議會第一審查會今天針對城市外交專案報告，不料發言過程中，民進黨議員陳乃瑜嗆國民黨議員戴湘儀「你就是護航的花瓶」，引發戴不滿。國民黨團強調，嚴厲譴責物化和標籤的言論，要求陳乃瑜、身兼民進黨主席的副總統賴清德，應公開向全國女性道歉，並做必要懲處。

今天會議中，民進黨議員針對新北市長侯友宜日前去新加坡參訪行程提出質詢，要求秘書處提供相關內容作為證明，但會議中，秘書處長饒慶鈺無法提供邀請函，也無法說明清楚市府為何在法定考察計畫外增加此次參訪，被質疑此行程是以市政參訪包裝侯友宜選總統的起手式，導致藍綠針鋒相對。

陳乃瑜指出，秘書處公然拒絕提供市府收到的國際交流邀請及拒絕參加的理由，明顯藐視議會，審查會主席已裁示要求秘書處提供資料審查，戴湘儀竟宣稱秘書處可提供才提供，還反過來要求議員要尊重市府，無疑是閹割議員職權，她提醒國民黨議員，作為民代卻不監督市府，還反過來護航，人民都看在眼裡。

戴湘儀反駁，當時她只是就事論事，並沒有護航市府，陳乃瑜卻生氣罵自己是花瓶，藍綠2黨各有各的立場，本就該對市政議題就事論事，不該人身攻擊，大可不必，她要求陳乃瑜要謹慎發言。

國民黨議員陳偉杰認為，議會是要監督市府，不是議員互相監督，且戴湘儀本身就是一審成員之一，陳乃瑜只是列席，發言卻不尊重對方，此風不可長。

國民黨議員江怡臻表示，賴清德才說，他會提升女性的政策參與機會與勞動價值，讓每名女性自由、尊嚴追求夢想，想請問賴清德，自己的黨內從政同志，公然在議會上辱罵女性政治人物是花瓶，有助於提升女性的社會參與與勞動價值嗎？

民進黨團總召鄭宇恩則緩頰，若會議中讓戴湘儀感到心理不適，感到抱歉，希望不要藉此無限上綱泛政治化，也希望藍綠站在市民角度，一起監督市政。

民進黨議員黃淑君表示，本次審查會會議內容是檢討新北市城市外交，並且希望秘書處應具體告知究竟有多少國際城市邀請，而國民黨議員強烈護航，實在讓人看不下去。