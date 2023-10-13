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凱道10月14日萬人孝親洗腳 北市警擬交管8公車改道

中央社／ 台北13日電

北市警方表示，孝親報天恩－萬人洗腳暨反毒嘉年華活動14日於凱達格蘭大道舉辦，從14日零時起針對凱道等處道路歸劃交管措施，包含仁愛幹線等8線公車將改道行駛。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，配合中華傳統文化弘揚孝道總會14日在總統府前周邊包含凱道等路段舉辦「孝親報天恩－萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華」活動，規劃交通管制措施。

警方表示，為維護活動交通秩序與安全，交通疏導管制時間從14日零時至深夜12時，管制路段包含凱達格蘭大道（公園路至重慶南路）東西雙向；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南北雙向。

執行交管路段，警方指出，還有重慶南路（貴陽街至寶慶路）南北雙向；寶慶路（博愛路至懷寧街）東西雙向；重慶南路（衡陽路至寶慶路）管制北往南方式。

警方表示，主辦單位申請在活動期間取消假日開放黃線停車措施，路段包含寶慶路（重慶南路至懷寧街）、懷寧街（寶慶路至凱達格蘭大道）。

配合活動交管措施，警方指出，管制時間內經相關路段各路線公車，台北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。

台北市公共運輸處表示，配合萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華活動，自14日凌晨零時起，管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、重慶南路（寶慶路至貴陽街）、寶慶路（博愛路至懷寧街）及懷寧街（衡陽路至貴陽街）等路段。

公運處指出，因應活動，20、222、640、651、835、藍2、仁愛幹線及台北觀光巴士紅線等8線公車將改道行駛，並取消停靠衡陽路口及二二八和平公園站位。

北市 公車 反毒

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