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帶回135顆星 汐止27里環境五星級認證全壘打

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止27個里參加五星級認證，全都拿到五星級，讓汐止的生活環境越來越乾淨整潔。 圖／觀天下有線電視提供
汐止27個里參加五星級認證，全都拿到五星級，讓汐止的生活環境越來越乾淨整潔。 圖／觀天下有線電視提供

如何讓環境變好，真的需要大家一起動起來，由新北市政府舉辦的里環境認證，今年汐止的成績大好，27個里參加，全都拿到了五星級認證，今(13)日汐止區長林慶豐帶隊到新北市政府領獎，他也感謝里長還有志工們的幫忙，讓汐止的生活環境越來越乾淨整潔。

五星級全壘打，今(13)里長們從市府剛領完獎回來，一整車帶回了135顆星，在這次新北市政府環保局的里環境認證中，汐止共有27個里參加，參加頒獎典禮回到汐止下了車，每個人都好開心，因為，手中紙袋裡，就是剛到市府領獎，拿回來的獎牌，一張張五星級的獎牌拿出來，陣仗真的不小，每個都是五星級，這次拿下五星級認證，汐止區除了九連霸的厚德、禮門、復興及北山里之外，其中不乏新里長第一次參加就到五星級，這對鄰里環境經營來說都是肯定。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心陪同里長們去參加里環境認證的授獎，這次共有27個里拿到五星級認證，期盼透過里環境認證，讓汐止越來越乾淨、城市越來越美麗。

建成里長黃信裕說，很榮幸參加里環境認證，連續得到5次五星級認證，非常謝謝里民們的配合、志義工的協助，同時也要感謝清潔隊及公所的支持與幫忙，這個榮耀是屬於整個建成里民所共同擁有的。

汐止 義工

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