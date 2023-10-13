瓶蓋穿上身 汐止湖光里嘉年華服飾走環保風

汐止區公所及夢想社區聯合舉辦的夢想嘉年華踩街活動，身為鄰居的湖光里這次也動員志工上街，而且拿下環境五星級認證的他們，這次參加嘉年華的服裝全都自己diy，結合環保，將廢棄瓶蓋加工後穿上身，並且自己練了一段舞蹈，相當有創意。

在活動中心裡，有人呼口號，志工們最近勤練舞，因為第20屆夢想嘉年華就要在汐止盛大登場，身為夢想社區鄰居的湖光里這次也動員志工一起踩街感受歡樂氣氛，不止排練舞蹈動作，就連要走上街頭的炫麗服裝，都是志工們自己diy。

湖光里長杜金泉表示， 今年遊行踩街的主題就是環保，用瓶蓋做為服裝設計的創意，另外還有配件上的拉環、繩子等等，都是志工大哥大姊搜集回來，然後精心手作，提倡環保，也剛好呼應湖光里今年拿到里環境證證五星級。

從頭到腳，在夢想社區的藝術家協助下，志工們發揮創意巧思，動手做嘉年華的服裝，湖光里這次要走環保主題風格，先是搜集了許多各式各樣的廢棄瓶蓋後，栽剪裝飾，穿戴上身，志工說好有成就感，第一次參加嘉年華的活動，很開心有這個機會，可以踩街讓大家可以快樂一下。

今年剛拿下環境五星級認證，這次參加嘉年華的服裝全都自己diy，結合環保，將廢棄瓶蓋加工後穿上身，並且自己練了一段舞蹈，相當有創意，就等著10/14日夢想嘉年華踩街，展現湖光里的熱情活力。