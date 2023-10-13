公家報廢品「台北惜物網」出現黃牛？ 得標前後僅差0.113秒
台北市動產質借處經營的「台北惜物網」搜羅全國各政府機關拍賣報廢公產的平台，不過，北市議員陳政忠發現，網站疑似有「黃牛」投標，出價時間僅差了0.113秒。動質處回應，明年度編列預算增強資訊系統的公平性，預計民國113年、114年驗收完成後，立即上線。
「台北惜物網」正常出價的三步驟，首先要重新整理網站，再下拉選單去選取價格，最後則是確定出價。但是，陳政忠察覺，有一台碎木機的出價紀錄中，得標者和第二高投標者，時間竟只差了0.093秒，甚至一台柴油發電機的紀錄，也僅差0.113秒，懷疑非人為操作，類似「黃牛搶票」。
台北市資訊局長趙式隆證實，依時間差來看，有可能是機器所為，目前也與動質處交換意見，新的系統會加入公平拍賣設計。北市動質處長張雅惠也說，明年度編列預算進行系統加強；北市財政局表示，短期會先暗標方式解決。
另一方面，陳政忠也說，「台北惜物網」而成交金額量最高則是運輸相關，例如警用汽機車、消防、公務用車占了近55%，但是，曾有公務車沒有塗銷上頭字樣，騎上街頭可能會有相關刑責，以及誤導民眾等事宜。
張雅惠回應，由於網站集結外縣市共4000多個機關的報廢供用品，台北市所屬機關有加強宣導塗銷，但有些縣市則沒有強制規定，之後也會加強宣導，也讓得標者使用權益上不會違法。
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