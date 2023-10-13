北市：大直街案是工安事件 基泰勿混淆視聽

基泰建設因施工導致大直街民宅陷落，自救會今天提出自選建商、建立窗口等訴求。北市府表示，任何方案都會協助，並指此為工安事件，呼籲基泰負責，不要拿「財損」混淆視聽。

受災最嚴重的25戶自救會今天召開記者會，提出3大訴求，包含由自救會公開遴選建商、5年內可回家、室內1坪換1坪加1戶1平面車位等訴求。

北市都市更新處以新聞稿表示，自救會召開記者會，市府尊重，同時嚴正呼籲基泰建設勿混淆視聽，對住戶負起應負的賠償責任。

都更處說，市府尊重住戶意願，任何重建方案都將給予行政協助，加速審議及加強施工查核。

都更處並指出，本次災害就是工安事件，不是基泰建設所稱的財損事件，不容許基泰建設混淆視聽，藉重建為由要求市府以公部門資源協助賠償。

北市府重申，本次災害是基泰建設施工不慎導致，無論住戶選擇何種重建方式，基泰建設均應對住戶負起造成住戶房屋傾斜的損害賠償責任，包括財物損失、重建期間安置費用及重建工程費等。

北市府呼籲基泰建設，應將賠償方案或費用儘速向住戶清楚說明，不要模糊焦點要求市府提供額外容積獎勵，替代應負的賠償責任。