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新北新增8例本土登革熱 五股區登林路列高風險警示區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局於登林路沿線區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局於登林路沿線區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。圖／新北市衛生局提供

新北市新增8例本土登革熱病例，為6女2男，年齡介於25歲至61歲間。分別居住於汐止區、板橋區各2例、五股區、永和區、三重區及三峽區各1例，發病日介於9月25日至10月8日，目前4位仍住院治療中，4位已康復。經疫調，除五股區案，其餘7例皆有台南旅遊史。

衛生局表示，五股區個案雖無中南部活動史，但潛伏期曾至五股區筍園農作，針對該案8位家人採檢發現其中3人NS-1快篩陽性，目前血清檢驗中，並持續健康監測。

衛生局表示，市府持續針對個案住家及活動地周邊進行孳生源清除及噴藥，加強五股區筍園管制外，並於登林路沿線區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施，及加強家戶內外環境巡檢，積水清除、容器減量，落實「巡、倒、清、刷」登革熱防治基本功。

衛生局提醒，民眾在雙十連假期間，如有登革熱流行疫區活動史，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，應提高警覺儘速就醫，並主動告知旅遊活動史，以利醫師評估通報，縮短登革熱疾病隱藏期，提升登革熱防治時效，避免疫情擴散。

新北市衛生局加強五股區筍園管制，禁止人員進入。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局加強五股區筍園管制，禁止人員進入。圖／新北市衛生局提供

登革熱 衛生局

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