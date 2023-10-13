審計處指騎樓整平施作率低 新北：同意書難取得

新北市審計處說，新北養工處推動騎樓整平計畫，因與民眾溝通不良導致施作比率偏低，甚至有10案路段全數未執行，要求改善。養工處今天說，騎樓是私人產權，不容易取得同意書。

審計部新北市審計處10月4日以新聞稿表示，新北市政府養護工程處針對市區主要商圈、車站、重要建築物之周邊區域及主要幹道，推動騎樓整平計畫。

新聞稿說，另外，內政部推動公共通行無障礙空間建置，110年補助新北市政府板橋區光武街等8案，為騎樓整平優先辦理路段，新莊區新莊路等4案為備案路段，並於110年3月16日核定補助新北市政府。

新北市審計處說，查核發現，因民眾同意施作比率偏低，有10案無法取得民眾同意書，全數未執行；審計處於去年5月函請市府研謀改善。

工務局養工處今天下午表示，騎樓是私人產權，推動整平須取得屋主同意書，一直都不容易。多數屋主擔心騎樓整平後，恐更方便機車行駛，占據騎樓空間、影響商店作生意；地主也擔心，同意施作後，影響土地所有權歸屬。

養工處說，為提高民眾同意率，藉由騎樓整平推動的成功案例，讓市民實際感受效益及成果；另外，除傳統摺頁文宣，也在地方說明會增加3D模擬動畫，取代傳統的照片說明，以完整呈現歷年整平技術、排除障礙的經驗、改善後的效益。

養工處說，另配合交通局「機車退出騎樓」政策，考量增設停車格以消弭民眾疑慮，提高土地所有權人的意願，這些都收到成效。據統計，新北自111年度至今年10月12日止，已完成65案，改善完成2567公尺長度，有效提升騎樓整平計畫，建構無障礙生活環境。