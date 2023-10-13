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憂明揚大火重演 戴瑋姍：新北471家工廠危險物逾管制量
屏東上月發生明揚國際大火造成4名消防隊員殉職，消防安全議題引發外界高度關注。民進黨新北市議員戴瑋姍今在新北市議會質詢時，要求新北消防局提高防災層級，並針對全市2萬6000多家工廠的危險物品管制量落實查察，設置防災地圖，若有法源疑慮，可朝自治條例研議。對此，消防局長李清安允諾，會跨局處討論。
「要怎麼確實掌握？」戴瑋姍表示，新北市有超過2萬6000家工廠，為全國最多，其中有471家工廠類似揚明國際，危險物品存放超過「管制量」，可是廠區裡使用哪些危險物品、量有多少、放在哪裡，永遠只有廠商知道，希望消防局將這2萬多家工廠設置成防災地圖，相關查察資訊都要做成備查資料。
至於科技救災部分，李清安表示，新北市配置9部消防機器人，而目前新北共8個救災救護大隊，每個大隊都配置一部，還有多一部。戴瑋姍則認為，新北共有75個分隊，有些在工業區內，這9部根本不夠用，希望消防局可以依據分隊特性，規畫優先配置的順序；對此，李清安則回應，會針對優先購置單位逐年編列預算。
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