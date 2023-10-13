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淡海智駕電巴雙車聯動 明日起2個月開放預約免費試乘

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北推動智駕電巴雙車聯動計畫，明日起開放2個月讓民眾預約免費搭乘。圖／新北市交通局提供
新北推動智駕電巴雙車聯動計畫，明日起開放2個月讓民眾預約免費搭乘。圖／新北市交通局提供

新北推動智駕電巴雙車聯動計畫，結合產學業界研發，讓車輛與車輛間能夠互相溝通，分享運行狀態，進行車隊編組、解列的聯動類捷運系統運輸模式，新北市副市長陳純敬今宣布，明日起開放2個月讓民眾預約免費搭乘。

新北市智駕電動巴士2期計畫，與交通部辦理「淡海智慧交通試驗場域研究計畫」5G設備整合，也透過公私協力提高國內智駕車發展量能，由勤崴國際科技股份有限公司的專業智駕技術領軍，整合和緯車輛技術股份有限公司，打造國產化比例達90%的電動線控巴士，工業技術研究院車聯網通訊開發能力，以及維車資安股份有限公司先進的車輛資安防護技術，打造智駕電巴國家隊。

新北交通局長鍾鳴時表示，新北市智駕電巴2期計畫除了擴展測試範圍、增加停靠站及車輛數外，也在安全的前提下，提升車輛運行速率，從1期計畫的時速15公里提高到25公里，只要駕駛員觸動「雙車聯動」按鈕，2輛電巴即開始互相溝通，分享彼此運行狀態，以決策車輛移動的類捷運系統運輸模式；2輛電巴於運行時也會依據安排路線，進行車隊編組、解除列隊及重新編組，雙車聯動技術更為全國首創。

交通局表示，2期計畫自今年4月啟動實車測試，至今已經過6個月無載客測試運行，累積足夠的穩定度與安全性，明日上午11點起，開放2個月民眾預約免費體驗搭乘，沿途將行經新市六路2段、義山路2段、崁頂二路、新市五路3段、新市二路3段及沙崙路2段，沿途停靠淡海輕軌崁頂站、美麗新廣場站、海洋都心站、崁頂6鄰站及淡海輕軌淡海新市鎮站共5站，運行路線長度為2.8公里。

淡海輕軌 巴士

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