內政部補助12段騎樓整平 新北養工處竟全數未執行

內政部為推動公共通行無障礙空間，2021年補助地方政府辦理推動騎樓整平計畫，經新北市府盤點板橋8案優先路段、新莊4案備案路段獲內政部核定補助，但新北市審計處發現養工處納入辦理整平騎樓路段，因民眾同意施作比率偏低，導致規劃12處全數未執行，審計處要求改善，養工處因此加速施作說明會與民眾溝通，才完成騎樓整平45案、改善約1.2公里。

審計處指出，依市區道路條例第9條第1項及第2項規定，市區道路兩旁建築物騎樓及無遮簷人行道地平面，因建造時無指定高程或因地形特殊未與鄰接地平面齊平者，地方政府可視都市發展需求指定路段編列預算統一重修。

另內政部為推動公共通行無障礙空間建置，2021年補助地方政府辦理「提升道路品質計畫2.0推動騎樓整平計畫」，經新北市府盤點轄內主要商圈、車站等周邊區域及30公尺主要幹道等重要據點，擇選新北市板橋區光武街等8案為騎樓整平優先辦理路段、新莊區新莊路等4案為備案路段，獲內政部核定補助。

但審計處查核發現，養工處納入的12案路段因未妥為辦理各路段居民及商家意見溝通及回饋，導致民眾同意施作比率偏低，有10案均未取得民眾同意書，進而使預計辦理騎樓整平作業路段全數未執行，要求養工處改善。

新北市工務局對此表示，騎樓整平主要針對市區道路、主要商圈、車站、重要建築物之周邊區域及30公尺以上主要幹道等較具騎樓整平效益之地區辦理，自2010年起迄今累計已執行145公里，因騎樓屬於私人產權，執行騎樓整平之前須取得所有權人同意。

工務局解釋，有關提高所有權人同意書部分，經檢討是因民眾對於整平後恐更方便機車行駛占據騎樓空間、影響商店作生意，或同意施作對土地所有權有影響，及後續維管等疑慮。而為提高民眾同意率，藉由騎樓整平推動過往案例，讓市民實際感受騎樓整平後所帶來之效益及成果，並於地方說明會增加3D模擬動畫取代傳統騎樓整平改善前後照片，完整呈現歷年騎樓整平執行之技術、障礙排除經驗、成果及改善後之效益。