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淡水藝術嘉年華踩街明天登場 封街交管看這裡
新北市「淡水環境藝術節踩街活動」明天下午熱鬧登場，預計活動現場將湧入上萬名觀賞民眾。為此，新北市淡水警分局將派員於明天中午開始，封閉遊行路線實施交通管制措施。民眾可多搭乘大眾運輸系統，或利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」即時查詢停車資訊，並遵守執勤員警指揮以利交通順暢。
淡水警分局表示，今年新北市「淡水環境藝術節踩街活動」由淡水區公所主辦，不但有多個團體參與踩街活動，遊行隊伍還有「淡江大橋」、「淡水機器熊」、「追風少年」、「鯨奇士」等大型造型花車，預計明天下午2時許踩街隊伍從淡水金色水岸廣場集結出發，部分路段將封街管制。
淡水警方提醒，管制時間從明天中午12時起至晚上7時為止，管制範圍包括捷運淡水站外側環車道至中正東路及鼻頭街口、中正路（淡水老街中正路8巷口至中正路路口淡水第一漁港旁）將進行封街管制交通疏導，並禁止汽、機、自行車輛進入管制區域，同時中正路老街路邊機車停車格則禁止停放。
另外淡水警分局針對捷運淡水站地下停車場，車位停滿後實施滿場機制，將車輛引導至中山路、中正路1段沿線各替代停車場，避免待停車輛佔用車道影響交通順暢，民眾多搭乘大眾運輸系統，騎、駕車民眾可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」即時查詢景點周邊停車資訊，並遵守執勤員警指揮，以減少行旅時間。
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