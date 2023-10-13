大直重災戶提自選建商3大訴求 北市府籲基泰勿模糊焦點轉嫁責任

大直坍塌案已1個多月，坍塌民宅25戶組大直重災戶自救會今開「請問市長，你真的在乎受災戶的眼淚？」記者會，提出由自救會公開自行遴選建商共3大訴求，盼市長蔣萬安盡速建立溝通窗口及組織工作團隊，採極速件重建家園。市府予以尊重，也籲基泰建設不要模糊焦點，要求市府提供額外容積獎勵，替代其對住戶負起應負賠償責任。

自救會今對外說明，已有21戶加入自救措施與運作，其代表性應無庸置疑；同時提出5年內重返家園、室內1坪換1坪加1戶1坪面車位及由自救會公開自行遴選建商共3大訴求，盼北市府與各界民代尊重且需要蔣市長及市府團隊幫助的，就是全力協助順利完成此目標。

大直重災戶自救會長洪逸展指出，不參與公辦都更在於市府提供4種方案，經住戶討論，A方案改建條件未優於自辦都更，A+B方案牽涉時間、條件、範團等變因、曠日持久，因此多數未同意簽署。都發局依法行政，但受災戶未接收到市長蔣萬安曾承諾最高容積、提高獎勵的精神。

洪逸展也感謝基泰建設、基泰建設董事會專案顧問孫偉志持續協助，更澄清10月6日自救會邀請基泰的說明會，孫從未有煽動自救會到北市府拉布條爭取放寬獎勵及縮短領照時程的言論，對市府未經調查即解聘孫偉志的市政顧問一職感到遺憾。

自救會希望，蔣市府能盡速建立與自救會的溝通窗口及組織工作團隊，並採極速件協助自救會達成重建與重返家園的目標，也盼民代負起監督北市府理應負起的行政失職責任，協助多數重災戶重建。

被問及基泰是肇事者、現在卻協助受災戶，洪逸展回應「基泰確實是對我們最大傷害的角色」，所以基泰願意協助並提供所能提供資源，也因受災戶不熟媒體而請基泰幫忙。至於其他4戶與多數人意見不同，甚至覺得今日記者會是一言堂，現場住戶一陣騷動，紛紛表示自救會有21戶聲音，洪則說已經有21戶意見，不算什麼一言堂。

北市府說，對記者會予以尊重，也嚴正呼籲基泰建設勿混淆視聽，對住戶負起應負賠償責任，盡速向住戶清楚說明賠償方案或費用，不要模糊焦點要求市府提供額外容積獎勵，替代其應負的賠償責任。

市府3點回應，第一市府尊重住戶意願，任何重建方案均將給予行政協助，加速審議及加強施工查核；第二此次災害就是工安事件，非基泰建設所稱財損事件；第三不容許基泰建設混淆視聽，藉重建為由，要求市府以公部門資源協助賠償。