2個月吃7張罰單 小黃運將曝老弱婦孺攔不到車真相

為洗刷台灣「行人地獄」，立法院今年修正道路交通管理處罰條例部分條文，增13項民眾可檢舉違規項目，卻變相迫害計程車司機生計，更讓身障及高齡者攔不到車。新北市議員及相關團體今開記者會，批目前極缺「合法上下客專區」、且諸多道路設計不良，讓駕駛無法安心載客，看到行動不便乘客，卻又擔憂違規，不敢靠近，根本變「駕駛人地獄」。

議員劉美芳曾收到長者陳情，一名70歲柱柺杖的長者常在路邊招不到計程車，整條路都是紅線，等了超過半小時，還是沒有車，最後只好一跛一跛地走到公車站牌搭公車。劉美芳說，自從條例增加民眾檢舉後，運將被違規記點，就會有2個月吊銷駕照，不僅影響司機生計，也變相讓行動不便者要攔車都要走到「不知道在哪的合法區域」。

議員王威元更舉例，三重正義北路整條道路超過700公尺，卻沒有一個合法的上下車地點，所有計程車、營業用小客車，都不能在此合法載客，換句話說，長者、孕婦、身障者也都不能在此上車，要求交通局重新規畫。議員林國春也說，很多檢舉達人在法律允許下亂檢舉，光新北一年就有100萬件檢舉案件，不符合比例原則。

全民計程車司機聯誼會總會法務主委林聖河也說，曾有司機不到2個月被開7張違規罰單，總共罰4800元、記7點，不到半年就不能再開計程車，這次修法把本來不接受計點、不接受檢舉的項目又回歸，卻害了計程車司機。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，一般店家都有卸貨區，但職業駕駛卻沒有專區讓乘客上下車；另外新北跟北市的招呼站有不同形式，新北是畫線，北市是畫格子，這部分應要統一規畫，且應以清楚立牌方式呈現，可更明確易找。

台北市多元化計程車產業工會總幹事譚傳紹則建議，從路口10公尺到20公尺將紅線改為黃線，方便職業駕駛上下貨物及讓乘客上下車，並舉例香港，路邊許多路段都能供計程車司機暫時讓乘客上下車，台灣可以參考。