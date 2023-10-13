快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和運動中心11月起閉館整修6個月 民怨無法就近運動

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和運動中心將於11月10日起閉館整修6個月。圖／新北市體育處提供
中和運動中心將於11月10日起閉館整修6個月。圖／新北市體育處提供

新北中和運動中心將在11月10日起閉館整修6個月，許多民眾哀怨無法就近運動，民代建議工程可以分階段施工，降低對民眾的影響。新北市體育處表示，分階段施工反而更慢開放，施工時也不便開放給民眾運動。

中和運動中心近日在官網公告，因為原簽約廠商與市府的契約期限到11月9日，10月起游泳、球館、體適能等所有家教課及團體課都停止報名、販售。消息傳出不少民眾哀怨，除了不能就近運動外，也擔心是否可以退票。

新北市議員張嘉玲表示，中和運動中心從11月起開始封館整修，工期6個月，她認為嚴重影響市民就近運動的權益，民眾只能跑去板橋、永和、新店、土城的運動中心，最長通勤時間超過20分鐘。建議運動中心可以分階段整修，降低影響，維護民眾就近運動的權益。

另外，中和區的人口數已經超過40萬人，張嘉玲說，應該要借鑑板橋、新莊興建第二運動中心的經驗，市府要積極研議在中和秀安區再興建第二個運動中心，滿足民眾的運動需求。

體育處說明，民眾如有退票需求，都可以臨櫃詢問，因運動中心的機電設備全部都要維護保養，施工過程中會有粉塵，不論是公安、勞安層面，都不符合規定，且這樣的環境，也不適合開放民眾來運動。

體育處表示，全面維修可以在最短時間內完成工程，如果分區維修，反而時間會拉長，更慢開放使用。市府已經跟新廠商簽約，也要求要如期如質完工，施工時間預估4個多月，希望民眾在過渡時期能配合理解。

針對是否興建中和第二運動中心，體育處說，中和人數眾多，也有規畫要興建第二座運動中心，但規模包含要蓋球場、游泳池及舞蹈教室，還要在交通便利點，市府有不斷持續在找符合需求的土地且評估中。

中和運動中心將於11月10日起閉館整修6個月。圖／新北市體育處提供
中和運動中心將於11月10日起閉館整修6個月。圖／新北市體育處提供

運動 體育

延伸閱讀

新北環快死亡車禍 竟是無照男開車撞死逆向機車騎士

爭取麻將除罪化 麻將最大黨提13人投入立委選戰

台灣麻將最大黨不分區立委名單 長庚名醫盧建璋列首位

店門落差設斜坡違法！市府要求新北店家拆除 議員盼先改善人行環境

相關新聞

2個月吃7張罰單 小黃運將曝老弱婦孺攔不到車真相

為洗刷台灣「行人地獄」，立法院今年修正道路交通管理處罰條例部分條文，增13項民眾可檢舉違規項目，卻變相迫害計程車司機生計...

日式建築工法修復草山原巴旅館澡堂 再現洗浴體驗

台北市文化局進行歷史建築「原巴旅館澡堂」修復工程，工程投入5660萬元經費，第一階段重點歷史建築主體，以及再利用必要設施...

影／大直受災戶提四訴求 盼蔣萬安給予最大支持

大直塌陷民宅受災戶自救會上午舉行記者會，他們提出四點訴求，希望能在五年內重建家園、室內一坪換一坪、每戶一個平面車位，並由...

中和運動中心11月起閉館整修6個月 民怨無法就近運動

新北中和運動中心將在11月10日起閉館整修6個月，許多民眾哀怨無法就近運動，民代建議工程可以分階段施工，降低對民眾的影響...

北市1到8月投資詐騙財損5億元 北市警邀邱沁宜談防詐

台北市統計，今年1至8月發生573件投資詐欺案件，占全般詐欺案件24%，財損金額高達新台幣5.25億元，占全般詐欺總財損...

台北文化小旅行 首波12景點出發

台北「文化小旅行」首波12處文化點名單昨天公布，在晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下，由北市長蔣萬安、風格旅人顏伯駿與大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。