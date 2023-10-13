中和運動中心11月起閉館整修6個月 民怨無法就近運動

新北中和運動中心將在11月10日起閉館整修6個月，許多民眾哀怨無法就近運動，民代建議工程可以分階段施工，降低對民眾的影響。新北市體育處表示，分階段施工反而更慢開放，施工時也不便開放給民眾運動。

中和運動中心近日在官網公告，因為原簽約廠商與市府的契約期限到11月9日，10月起游泳、球館、體適能等所有家教課及團體課都停止報名、販售。消息傳出不少民眾哀怨，除了不能就近運動外，也擔心是否可以退票。

新北市議員張嘉玲表示，中和運動中心從11月起開始封館整修，工期6個月，她認為嚴重影響市民就近運動的權益，民眾只能跑去板橋、永和、新店、土城的運動中心，最長通勤時間超過20分鐘。建議運動中心可以分階段整修，降低影響，維護民眾就近運動的權益。

另外，中和區的人口數已經超過40萬人，張嘉玲說，應該要借鑑板橋、新莊興建第二運動中心的經驗，市府要積極研議在中和秀安區再興建第二個運動中心，滿足民眾的運動需求。

體育處說明，民眾如有退票需求，都可以臨櫃詢問，因運動中心的機電設備全部都要維護保養，施工過程中會有粉塵，不論是公安、勞安層面，都不符合規定，且這樣的環境，也不適合開放民眾來運動。

體育處表示，全面維修可以在最短時間內完成工程，如果分區維修，反而時間會拉長，更慢開放使用。市府已經跟新廠商簽約，也要求要如期如質完工，施工時間預估4個多月，希望民眾在過渡時期能配合理解。