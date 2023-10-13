北市新鋪路禁挖令 3狀況照挖惹議

台北市政府規定除了民生需求、市政建設及搶修，新鋪路面管制禁挖3年，但因例外太多，照挖惹民怨。市議員耿葳指出，興隆路三段路面鋪設後禁挖，卻因前後7件工程，幾乎天天施工造成塞車，禁挖令形同具文。道管中心回應，因為有2件搶修案與住戶接電、設置智慧站牌，才會同意讓廠商施作。

耿葳昨天在市議會工務委員會質詢時指出，自己住在興隆路三段附近，當時1年5個月施工案，道路鋪好的前後就有7件施工，民眾反映尖峰時段天天塞車，每天都在開挖道路，質疑「禁挖3年」只是說說而已。

耿葳提出數據，道路挖掘管理中心在5年內核准3萬多件道路開挖案，其中有8925案是搶修案件，包括挖破地下水管、瓦斯管線等，對於挖損地下管線沒有檢討或檢查機制，圖資也沒有用，成效不佳。

道管中心主任陳昭志回應，新工處公告道路鋪設後禁挖3年，但有3種狀況例外，首先是搶修，若不搶修會造成路面損壞；其次市政建設，例如興隆路就是要做智慧公車站牌接上電力；最後是民生需求，管制路段若有商家或新建案需接水電、電信、下水道與排水側溝都會核可。

是否有辦法提早規畫？陳昭志說，警局設置監視器沒辦法提早知道布設地點、智慧公車站牌點會臨時決定，這都是在鋪路前無法預先決定，他們仍會阻擋汰換管線等工程，例外以外的施工計畫只能延後且廠商必須自行承擔後果。

針對議員質疑管線搶修量居高不下，陳昭志表示，道管中心整合各管線單位施工工期，從2019年的7069件核可案中有2205件搶修，2022年的6425件核可案中有1578件搶修，確有下降，當中2%屬於挖破管線，管線挖損的狀況逐年降低。