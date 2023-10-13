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裕隆城引爆都更熱 榮工單元5拚月底核定

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北新店裕隆城開幕掀熱門話題，周邊都更也引討論，新北城鄉局推動當地榮工廠再生計畫，要將6個單元轉型成商辦及住宅，其中單元5速度最快，預計月底提都更大會，若順利即可核定該都更案。民代指出，現在不少都更相關案件都卡在中央，隨新店發展逐漸到位，應設法加速推動都更腳步。

新店寶橋路周邊是新店產業重鎮，除寶高智慧產業園區，近來轉型為商場的裕隆城，也引爆在地熱潮，周邊都更再掀討論，像是一旁寶橋工業區內，有一大片榮工廠已老舊不堪，城鄉局推出「新店榮工轉型再生計畫」，提供區內6個單元地主來申請，推動轉型為高科技企業總部或商業、住宅區。

其中單元5進度最快，新北都更處更新事業科長鄧涵瑛指出，目前該單元已通過都市計畫變更，接下進入到都更程序，預計月底會在市府都更大會中提案，若是通過的話，就可以核定發布都更案。

都更處表示，單元5面積共1萬2322.35平方公尺，將以一塊特專一用地打造1棟地上24層、地下5層的建築做服務辦公室、作業廠房；另一塊特專三用地打造2棟地上31層、地下5層的住宅大樓，共能容納住宅336戶，並附有一戶約731平方公尺托育用的公益設施，全區總計372戶。

市議員陳儀君說，樂見新店有新建設及發展，新北不少都更案卡在內政部，如今隨周邊寶高智慧園區、裕隆城到位，必須加速推動都更，也要做好交通配套。

都更 新北 都市計畫

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