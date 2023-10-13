聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口重啟汙水接管 1700戶2025完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
施工人員在後巷開挖地下汙水接管管線。圖／新北水利局提供
施工人員在後巷開挖地下汙水接管管線。圖／新北水利局提供

林口是新北超大型住宅區，居民用水及汙水處理成重中之重，雖然接管率逾95%，仍有不少用戶因管線或建物障礙無法接管。新北水利局規畫重啟相關評估汙水接管工程，該標案預計2025年完工，讓1700戶受益。

林口是龐大的大型住宅區域，居住人口多，水利局說，已將林口過去遭遇各種困難障礙致無法接管的用戶重新評估，辦理「新北市林口地區汙水下水道系統第二期未納管戶接管工程開口契約（第二標）」，工程歷經8次公開招標，因大環境缺工缺料及疫情影響致建設成本上升，調整預算後，終於在9月12日順利決標，預計2025年完工。

水利局指出，林口地區自2002年起奉中央核定汙水下水道實施計畫以來，開始推動汙水相關建設，持續努力至今約20年，針對無法接管用戶重啟調查，邀集管線單位評估可否遷移，以確保所有可能的接管機會，為林口打造更優質居住環境。

居民陳姓男子說，社區化糞池原在地下3樓停車場，每隔一段時間就要花錢抽水肥，沒抽時就瀰漫臭味，抽的時候臭味更瀰漫整個停車場，現在接入汙水下水道，不用再定期抽水肥，地下室不再飄臭，相關維護費也省了，也能杜絕病媒蚊孳生。

林口 水利局

延伸閱讀

新北林口重啟汙水接管工程 1700戶2025年完工

河道疏濬加速補注地下水 高屏溪地下水位回升10公尺

超貴車禍！法拉利GTC4Lusso失控 衝撞路邊保時捷Cayman

新北唯一民間發起！林口升旗典禮現場4000人 不畏風雨擠爆

相關新聞

文湖線11日軌道斷電、板南線一車廂也出問題 北捷揭異常原因

台北捷運文湖線中山國中站至辛亥站軌道昨天斷電，北捷今天表示，研判為木柵機廠內主變電站匯流排避雷器絕緣異常，將邀請專家釐清...

林口重啟汙水接管 1700戶2025完工

林口是新北超大型住宅區，居民用水及汙水處理成重中之重，雖然接管率逾95%，仍有不少用戶因管線或建物障礙無法接管。新北水利...

裕隆城引爆都更熱 榮工單元5拚月底核定

新北新店裕隆城開幕掀熱門話題，周邊都更也引討論，新北城鄉局推動當地榮工廠再生計畫，要將6個單元轉型成商辦及住宅，其中單元...

北市新鋪路禁挖令 3狀況照挖惹議

台北市政府規定除了民生需求、市政建設及搶修，新鋪路面管制禁挖3年，但因例外太多，照挖惹民怨。市議員耿葳指出，興隆路三段路...

新北市府會敬老獻藝歌仔戲 21日開演

新北市府與市議會攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，每年吸引滿滿人潮，因疫情停辦3年，今年以全新戲碼「雲開月明」正式回歸。連10...

北市試辦補助海砂屋鑑定費

北市府列管105件海砂屋，潛在海砂屋更超出實際列管數，但辦理鑑定費用高，恐使都更牛步，北市議會先前通過同意補助海砂屋鑑定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。