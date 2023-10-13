林口重啟汙水接管 1700戶2025完工

林口是新北超大型住宅區，居民用水及汙水處理成重中之重，雖然接管率逾95%，仍有不少用戶因管線或建物障礙無法接管。新北水利局規畫重啟相關評估汙水接管工程，該標案預計2025年完工，讓1700戶受益。

林口是龐大的大型住宅區域，居住人口多，水利局說，已將林口過去遭遇各種困難障礙致無法接管的用戶重新評估，辦理「新北市林口地區汙水下水道系統第二期未納管戶接管工程開口契約（第二標）」，工程歷經8次公開招標，因大環境缺工缺料及疫情影響致建設成本上升，調整預算後，終於在9月12日順利決標，預計2025年完工。

水利局指出，林口地區自2002年起奉中央核定汙水下水道實施計畫以來，開始推動汙水相關建設，持續努力至今約20年，針對無法接管用戶重啟調查，邀集管線單位評估可否遷移，以確保所有可能的接管機會，為林口打造更優質居住環境。

居民陳姓男子說，社區化糞池原在地下3樓停車場，每隔一段時間就要花錢抽水肥，沒抽時就瀰漫臭味，抽的時候臭味更瀰漫整個停車場，現在接入汙水下水道，不用再定期抽水肥，地下室不再飄臭，相關維護費也省了，也能杜絕病媒蚊孳生。