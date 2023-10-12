文湖線11日軌道斷電、板南線一車廂也出問題 北捷揭異常原因

台北捷運文湖線中山國中站至辛亥站軌道昨天斷電，北捷今天表示，研判為木柵機廠內主變電站匯流排避雷器絕緣異常，將邀請專家釐清是否跟地震有關。

北捷發布新聞稿表示，昨天晚間6時56分，文湖線中山國中站至辛亥站軌道斷電，行控中心立即依照SOP完成電力轉供作業，晚間7時9分逐步恢復列車正常班距，受影響人數約1300人。

北捷指出，經維修人員連夜緊急搶修，研判為木柵機廠內主變電站匯流排避雷器絕緣異常，造成瞬間接地短路，導致開關盤跳脫，維修人員已隔離故障避雷器，確保營運正常。至於是否為地震引起，後續將邀集科技顧問協助釐清。

另外，昨晚7時24分板南線台北車站往南港展覽館方向，一部列車第4節車廂冷媒洩漏，行控中心依照SOP請車上約220名旅客換乘後續列車。

北捷指出，列車送回機廠後，經維修人員確認異常原因，為該部列車空調蒸發盤管電磁閥後方的Y接銅管燒銲處冷媒外洩，將重新燒銲、抽真空及回灌冷媒作業，未來針對相同車型車對進行專案檢查。