中市食安處稽查24件冷凍冷藏食品 1件不合格
台中市食安處啟動「冷凍、冷藏調理食品稽查抽驗專案」，抽驗24件冷凍、冷藏調理食品，其中1件產品微生物衛生標準不合格，移請產品製造商所在地新北市衛生局處辦。
冷凍、冷藏調理食品僅需復熱即可食用，方便快速，普遍受到外食族歡迎。台中市食安處今天發布新聞稿表示，啟動「冷凍、冷藏調理食品稽查抽驗專案」，稽查轄內12家販售業者並抽驗24件冷凍、冷藏調理食品。
食安處指出，其中1件由新北市製造業者所生產的「Jumbo綜合水果」產品，初驗結果大腸桿菌不符規定，因違反食安法規定，已移請新北市政府衛生局處辦，其餘23件食品均檢驗合格。
食安處說明，運用台中食安資料庫進行分析，以未曾稽查或有違規紀錄的風險業者實施抽樣查核，包括便利商店、超市、量販店及餐飲外帶店等。查核業者的食品業者登錄正確性、作業環境、人員衛生及產品保存溫度等。
食安處指出，也抽驗24件冷凍、冷藏調理食品（如溏心蛋、煙燻鮭魚沙拉、冷凍可樂餅等）檢驗食品中微生物（大腸桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等項目）是否符合各類食品所訂衛生標準。
食安處提醒民眾選購冷凍冷藏調理食品，應注意業者作業現場環境衛生是否保持清潔，冷凍及冷藏食品存放的溫度是否保持在攝氏負18度及7度以下。
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