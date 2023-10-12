快訊

地牛翻身！高雄晚間8點16分規模4.9地震 南部最大震度4級

36歲女星心臟驟停送醫 搶救不治留下年幼兒女

東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

中市食安處稽查24件冷凍冷藏食品 1件不合格

中央社／ 台中12日電

台中市食安處啟動「冷凍、冷藏調理食品稽查抽驗專案」，抽驗24件冷凍、冷藏調理食品，其中1件產品微生物衛生標準不合格，移請產品製造商所在地新北市衛生局處辦。

冷凍、冷藏調理食品僅需復熱即可食用，方便快速，普遍受到外食族歡迎。台中市食安處今天發布新聞稿表示，啟動「冷凍、冷藏調理食品稽查抽驗專案」，稽查轄內12家販售業者並抽驗24件冷凍、冷藏調理食品。

食安處指出，其中1件由新北市製造業者所生產的「Jumbo綜合水果」產品，初驗結果大腸桿菌不符規定，因違反食安法規定，已移請新北市政府衛生局處辦，其餘23件食品均檢驗合格。

食安處說明，運用台中食安資料庫進行分析，以未曾稽查或有違規紀錄的風險業者實施抽樣查核，包括便利商店、超市、量販店及餐飲外帶店等。查核業者的食品業者登錄正確性、作業環境、人員衛生及產品保存溫度等。

食安處指出，也抽驗24件冷凍、冷藏調理食品（如溏心蛋、煙燻鮭魚沙拉、冷凍可樂餅等）檢驗食品中微生物（大腸桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等項目）是否符合各類食品所訂衛生標準。

食安處提醒民眾選購冷凍冷藏調理食品，應注意業者作業現場環境衛生是否保持清潔，冷凍及冷藏食品存放的溫度是否保持在攝氏負18度及7度以下。

食安 衛生局 台中市

延伸閱讀

中市完成18校40面光電球場 預計今年底前還有15校啟用

中市未依規通知 襲胸男治療未到違性侵防治無罪確定

追美豬台中放大絕！81家餐飲業店名單看這裡 知名店家入列

「假冒國產」液蛋廠未提供產製流向 中市府重罰50萬元

相關新聞

文湖線11日軌道斷電、板南線一車廂也出問題 北捷揭異常原因

台北捷運文湖線中山國中站至辛亥站軌道昨天斷電，北捷今天表示，研判為木柵機廠內主變電站匯流排避雷器絕緣異常，將邀請專家釐清...

新北金志獎 安寧病房志工：病人教會我面對病痛與死亡

新北市12日表揚第13屆金志獎，共有9個團隊、6位貢獻獎、50位績優志工、50位長者耆心獎及5位督導，共120位獲獎。獲...

房價漲不停令人吃不消 新北第二季住宅指數漲16%

新北市地政局今公佈今年第2季住宅價格指數，4月至6月新北市住宅價格指數分別為115.55、116.15、116.76，意...

32度大啖美食吃到冒汗 北投中繼市場編近4千萬增空調

台北市北投中繼市場美食雲集，不少YouTuber、美食部落客介紹滷肉飯、酸菜飯等庶民美味，大啖一番之際，空調設備卻彷彿失...

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

台北市長蔣萬安上任近10個月，副秘書長王秋冬原本兼任觀光傳播局長，今天確定專任觀傳局長職務，至於空出的副秘書長一職，及台...

吸引全球兩億人 台灣設計展心理測驗「圈內人分類」神準引轟動

台灣設計展本月6日在新北市美術館展開，其中融合新北與世界元素的網上性格測驗由於預測神準，網評「這個好玩耶！」近期在年輕世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。