汐止區長、里長撩落去 夢想嘉年華週六傳奇登場

『夢想嘉年華』，今年邁入第 20 屆，回到新北市汐止區舉行，時間就在10/14日(六)號召大家一起踩街遊行，今(12)日記者會在夢想社區舉行，當天包括汐止區長林慶豐及里長都著裝粉墨登場，現場森巴舞動，氣氛好high。

森巴女郎帶來熱情舞蹈為記者會揭開序幕，夢想嘉年華今年邁入第20年，創辦的夢想文教基金會董事長蔡聰明決定回到夢想開始的地方汐止舉行，記者會中除了展示遊行當中其中一台高六公尺以上的大型動力花車，現場在森巴鼓中，大家也一起high起來。

夢想社區文教基金會董事長蔡聰明表示，由「夢想社區文教發展基金會」所創辦『夢想嘉年華』擁有世界最大華人嘉年華美譽，今年邁入第 20 屆，將回到夢想開始的地方 - 汐止，以【Twenty·傳奇】為主題的嘉年華，見證台灣乃至全世界經歷疫情所展現無比堅強的韌性，對生命依然抱持正向樂觀的態度，創造屬於我們世代的傳奇！

汐止區長林慶豐指出，夢想嘉年華主題是【Twenty·傳奇】，歡迎大家在10/14日下午3點到汐止火車站開始，會沿著南昌街、忠孝東路往新台五路遊行，當天晚上六點在汐止區公所也有狂歡晚會，歡迎大家來踩街同樂追逐你的夢想。

活動宣傳記者會在夢想社區舉行，包括汐止區長及金龍里長、湖光里都帶著志工粉墨登場，其中金龍里長和志工們都穿起森巴女郎裝扮清涼登場，開現實生活的界限與束縛，辣翻全場。

金龍里長陳美麗說，這是夢想社區的創意，今年回到汐止舉行，希望經過這次的傳奇20讓大家看到世界級的嘉年華會，今天也撩落去，因為，從第一屆就開始參加，為了汐止也為了金龍里，希望夢想嘉年華這樣的創舉，能夠帶動汐止動起來。

結合有環保素材所創作的花車、人偶，還有日本 Bloco BARRAVENTO 森巴鼓隊、各國的藝術創作者、巴西森巴女郎、原住民文化、汐止在地社區、社團…等由夢想基金會所指導的社區、學校及具有台灣特色的公益團體，來自海內外多達 40 隊風格迥異的遊行隊伍參與其中，這些精彩的內容將在10/14日當天一一呈現。