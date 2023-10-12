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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

城市科大電商經濟講座 直播帶貨女王王思佳現身

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
知名直播帶貨電商女王「王思佳」來到台北城市科技大學校園當中，與學生面對面的參與企業講座，分享最熱門「電商經濟」產業。圖／紅樹林有線電視提供
知名直播帶貨電商女王「王思佳」來到台北城市科技大學校園當中，與學生面對面的參與企業講座，分享最熱門「電商經濟」產業。圖／紅樹林有線電視提供

手機網路時代，社交平台上的多元互動工具讓各式各樣的「電商購物」愈來愈方便，台北城市科技大學企管系，日前邀請知名直播帶貨電商女王「王思佳」來到校園當中，與學生面對面的參與企業講座，透過自身多元經營的經驗來與同學們一起分享，現在最熱門「電商經濟」產業。

王思佳表示，電商經濟有許多的方便性與廣大的市場，這次座談讓學生了解怎麼去創造自己的電商市場，從自身經驗談起，模特兒開始出道歷經演戲、發行電音再到經營網路拍攝影片成為Youtuber，告知現場同學要懂得做自己，發揮自己的特色，網路的世界就像企業一樣一定要懂得管理。特別是同學一定要了解「自己」的特質，最好就業前多嘗試不同的打工機會讓自己學習成長。就像現在自己經常現身各大節目，經營YouTube頻道也獲得亮眼的成績。

台北城市科大企管系主任鄧孔彰表示，電子商務、直播帶貨已經是現代社會趨勢，在人手一機隨時購物的商機下，城市科大企管系更要打造同學為「斜槓青年」，作為實作型系所。擁有許多產業界資源，除了與產業界攜手成立「強強聯手企管圈」外，我們必須串聯產業界與學術界提供同學喜愛的項目，讓同學做中學、學中做。就像今天邀請王思佳來校講座，透過業師、職場體驗、實務課程及產業實習，在少子化海嘯中全方位的培育同學專業力及競爭力。

電商 直播 王思佳 台北城市科技大學

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