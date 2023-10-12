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雙溪山藥「正對時」供不應求 農民忙採收

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪山藥是基隆原生種山藥，每到產季常常是供不應求，不少農民也正忙著採收新鮮山藥。圖／觀天下有線電視提供
雙溪山藥是基隆原生種山藥，每到產季常常是供不應求，不少農民也正忙著採收新鮮山藥。圖／觀天下有線電視提供

雙溪山藥正值盛產季節，遠近馳名讓消費者搶購，常常供不應求，不少農民也正忙著採收新鮮山藥，除了家庭料理，不少餐廳和飯店也推出山藥料理，一起推廣新北山藥及農特產品銷售，並串聯東北角的雙溪、平溪、貢寮與瑞芳地方特色景點，邀請民眾前往東北角走訪，享用山藥風味大餐。

在偌大的山藥田裡，先用機具將土挖鬆後，就怕傷到山藥，還需要用人工小心翻找山藥，新鮮現採的一根根山藥隨即削皮後就急速冷凍起來，目前東北角盛產的山藥，每年總是供不應求，秋冬來到雙溪就是要品嘗在地的山藥。

雙溪區區長林銚傑說，中秋過後就是新北三寶之一山藥的產季，山藥不僅是食材也是藥材，不僅滋補也可以健脾胃，雙溪山藥是基隆原生種山藥，也曾被評選為最好吃的山藥產地，而且栽種山藥十分不易，生長期長達六個月才可採收，相對種植其他作物都辛苦，因此每到產季常常是供不應求，大家都搶著來嘗鮮。

泰平社區發展協會理事長吳南洋一家也從事山藥種植的行列，吳南洋說，雙溪種植的原生種山藥吃起來香Q綿密有一點像麻糬的口感，絕對是嚐鮮兼具滋補的最佳選擇，歡迎民眾趁著產季快來品嘗美味的山藥。

新北 食材 雙溪區 農民

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