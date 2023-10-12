32度大啖美食吃到冒汗 北投中繼市場編近4千萬增空調

台北市北投中繼市場美食雲集，不少YouTuber、美食部落客介紹滷肉飯、酸菜飯等庶民美味，大啖一番之際，空調設備卻彷彿失靈，台北市議員黃瀞瑩監測，8、9月美食區的溫度高達32度。台北市產業發展局回應，明年編列3917萬預算做中繼市場硬體提升，包含添購新的冷氣。

黃瀞瑩指出，北投市場預計明年10月拆遷，攤商也先轉移到中繼市場，然而，高溫成了市場美食區的最大問題，她監測到8月22日下午3點，溫度高達32度，9月9日正中午也到30度。

她說，吃湯麵很幸福，但邊吃邊汗如雨下，尤其中繼市場還得使用一段時間，這樣的環境大家也不會想要再來。

北市產發局長陳俊安表示，由於舊北投市場要整修，北投中繼市場勢必會變成長期的中繼市場，因此，明年編列3917萬預算提升硬體設備。