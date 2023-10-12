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瑞芳美食廣場休市一個月整修 民眾別撲空

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳美食廣場休市一個月，進行大整修，市議員林裔綺也到場祈求工程順利，完工後將提供給民眾更優質的用餐環境，攤商的經營環境也更舒適。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳美食廣場休市一個月，進行大整修，市議員林裔綺也到場祈求工程順利，完工後將提供給民眾更優質的用餐環境，攤商的經營環境也更舒適。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳美食廣場因為建物老舊，這一兩年來就不斷發生外面下大雨，裡頭跟著下小雨的窘境，對此，新北市市場處也將進行大整修，裡頭的攤商也全面休市一個月，也請民眾別撲空，今(12)日美食廣場自治會也慎重舉行動工前的拜拜儀式，市議員林裔綺也到場祈求工程順利，完工後將提供給民眾更優質的用餐環境，攤商的經營環境也更舒適。

市議員林裔綺說，瑞芳美食廣場是許多遊客來到瑞芳必到訪美味的記憶，也是當地居民飽足三餐的好所在，只是因建物老舊也出現許多問題，其中漏水問題嚴重讓民眾用餐品質堪憂，因此，今年協助爭取八百多萬的經費，要來改善美食廣場的用餐環境。

瑞芳美食廣場自治會理事長林文貴表示，為了提供給各攤商更好的經營環境，還有提升民眾用餐環境，此次工程主要是屋頂防漏及排水改善，雖然這一休市就是一個月，但為的都是希望未來美食廣場可以更好，這段期間也請民眾見諒也別撲空了。

接下來美食廣場的攤商將全面休市一個月，雖然難免影響攤商的收入來源，但也有不少攤商當作是放長假，準備好好休息，規劃度假行程。

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