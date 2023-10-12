蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

台北市長蔣萬安上任近10個月，副秘書長王秋冬原本兼任觀光傳播局長，今天確定專任觀傳局長職務，至於空出的副秘書長一職，及台北市人口破250萬人可以新增一名副秘，北市府今天也發布兩位新副秘新人事，分別由曾任教育部體育署副署長林哲宏及現任財政局長游適銘出任副秘書長。至於游適銘原本的財政局長職務，由副局長胡曉嵐升任。

對於外界最關注的第三副市長人選，台北市長蔣萬安今天上午受訪則表示，第三副市長會持續來徵詢，一旦有確定消息就會發布。

北市府表示，新任副秘書長林哲宏是台北市立大學體育學博士，學生時代曾獲中上運動會軟式網球賽全國冠軍，現任北市立大學兼任助理教授、中華奧會顧問，曾任教育部體育署副署長，行政歷練豐富。林哲宏的行政生涯從基層做起，曾任國小代理校長、並在北市府教育局、體委會、教育部體育署皆有所歷練，北市府將借重他完整的行政經驗與溝通協調能力，整合跨局處業務，推動市政。

至於游適銘是國立政治大學地政學系博士，歷任國有財產署副署長、北市政府財政局副局長及主任秘書、2017台北世界大學運動會副執行長，也擔任國立政治大學地政學系兼任助理教授，兼具理論及實務經驗。

北市府表示，游任財政局長任內，游局長率全國之先，推出「視訊租賃服務雲」及「視覺化地段率查詢系統」兩大便民智慧服務，財政局並獲房屋稅基努力度考評地方稅稽徵機關第1名、促參延續招商卓越獎。游也在任內成功推動時隔兩年多後的首度實質減債、協助北市府還債92億，未來將綜合行政歷練，發揮績優效能，協助市政健全發展。

至於新任財政局長將由現任財政局副局長胡曉嵐升任。胡是國立政治大學地政學系碩士，歷任財政部國有財產署公用財產組副組長、估價委員會專門委員，在北市府財政局擔任副局長前，也曾歷任非公用財產開發科科長在內的各項職務，行政歷練完整、熟稔財政局局務。於北市府財政局副局長任內，協助推動北市府電子化核銷、精進市有財產活化等方面貢獻所長，未來將持續推動財政局的智慧化服務與創新發展。

至於北市現任副發言人蕭羽耘將轉任市長室主任研究員，襄助綜理市長室各項業務；林奕華副市長辦公室研究員郭音蘭將接任副發言人。郭音蘭畢業於世新大學法律系，並於台北大學公共行政研究所進修，曾於新北市政府、立法委員國會辦公室任職，並曾任國民黨副發言人；在進入北市府後，協助跨局處溝通及府會聯絡，未來將以副發言人角色，協助強化市政溝通。