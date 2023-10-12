新店中央新村老屋翻新 115坪重建30戶住宅社區
新北市府推動都更三箭及多元都更政策，許多老社區開工動土，今日位於新店區中央新村、中央四街的危老重建案舉辦開工動土典禮，完工後打造成地下2層地上11層共計30戶的耐震大樓，也將規劃退縮2米空間設置無遮簷人行步道，新北市都更處表示完工後將提供舒適步行環境，住戶將享有更便捷、更安全優質生活空間。
今新北都更處總工程司陳健吉出席開工典禮表示，中央新村建物屋齡多為4、50年的老舊住宅，這件由地主與華南金資產管理公司協議合建的危老重建案基地面積近115坪，重建後規劃取得結構安全性能評估第二級耐震設計，打造成地下2層地上11層共計30戶的耐震大樓，也將規劃退縮2米空間設置無遮簷人行步道，可提供舒適的步行環境，未來住戶將享有更便捷、更安全的優質生活空間。
都更處表示，都更處為加速危險及老舊建築重建，推動多元都更協助方案，推行至今已累計核准案量共計888件，其中新店區核准危老重建計畫有70件、更新案也有15件。新店區70件危老案有32案座落在中央新村一帶。
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